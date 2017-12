Gol estuda stopover na Capital com a Air France

01:00 · 14.12.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

Em coordenação com a Air France-KLM, a Gol estuda oferecer o serviço de stopover (uma parada no meio da viagem, para que o viajante possa passar um tempo em uma cidade de conexão) para os passageiros provenientes da Europa que passem pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, hub da companhia no Nordeste. Com isso, turistas com destino a outra cidade brasileira teriam a oportunidade de passar alguns dias na capital cearense antes de seguir viagem com a mesma passagem, sem pagar nada a mais por isso.

O serviço, que já será oferecido aos passageiros que partirem de Fortaleza nos voos para Paris, pela Joon (marca da Air France), e Amsterdã, pela KLM, a partir de maio próximo, permite que o tempo de conexão entre os voos seja prolongado. Nessa parada, chamada stopover, o passageiro pode aproveitar a cidade por alguns dias antes de embarcar para o destino final.

No caso dos passageiros dos voos de Fortaleza a Paris ou Amsterdã, o grupo Air France-KLM chega a oferecer até duas paradas grátis, uma na ida e outra na volta. Por exemplo: um viajante parte de Fortaleza com destino a Londres, na Inglaterra, e tem conexão em Amsterdã, na ida. Ele pode programar que a conexão dure alguns dias para aproveitar a cidade holandesa antes de seguir viagem e, na volta, fazer o mesmo, mas desta vez em uma conexão em Paris.

Já para os passageiros europeus, os turistas a bordo dos voos da Air France-KLM com destino a outra cidade brasileira poderiam programar uma parada por alguns dias em Fortaleza, onde será feita a conexão. Procurada pela reportagem, a Gol informou por meio de nota que "não tem esse serviço disponível atualmente, mas estuda a possibilidade para os voos decorrentes do hub em parceria com a Air France KLM".

Turismo

O oferecimento de stopover aos passageiros internacionais poderia ampliar o número de turistas na cidade, atraindo viajantes que têm outro destino final e contribuindo para a economia local com mais hospedagens e consumo em restaurantes e comércio. De acordo com dados da Secretaria de Turismo, a média preliminar de 2017 é que os turistas passaram em média 9,7 dias no Estado, gastando cerca de R$ 252,69 por dia.

O serviço começou a ser oferecido pela TAP aos brasileiros no meio do ano passado. À época, a meta da empresa era levar meio milhão de clientes ao país lusitano entre 2016 e 2018, o que representaria um impacto de 3 milhões de euros na economia portuguesa. Na comemoração de um ano do serviço, a empresa afirmou ter levado a Portugal quase 70 mil novos turistas no ano, além de ter ampliado de três para cinco dias a duração do stopover.

Simulação

A reportagem fez uma simulação a partir de Fortaleza com destino à Roma, na Itália, com as companhias Air France-KLM e TAP, partindo no dia 7 de junho de 2018 e retornando no dia 24 do mesmo mês. No caso da AF-KLM, a ida, com parada de seis noites em Amsterdã, seis no destino final em Roma, e o retorno com mais cinco noites em Paris sai por R$ 2.619,57, já com as taxas inclusas. Já pela TAP, é possível escolher o stopover entre Lisboa e Porto, mas somente na ida ou na volta, e com limitação de até cinco dias no destino. Partindo nas datas selecionadas, uma parada de cinco noites em Lisboa antes de chegar à Roma e retorno com conexão na capital portuguesa novamente, de cerca de três horas, sai por R$ 3.319,11, segundo simulação feita no site da empresa.