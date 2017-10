Gol e Latam antecipam voos nas regiões Norte e Nordeste

01:00 · 13.10.2017

São Paulo. Com o início do horário de verão a partir da 0h de domingo (15), as companhias aéreas Gol e Latam vão antecipar em uma hora os voos partindo de cidades do Norte e do Nordeste, regiões que não aderem à medida. Nas outras regiões, que seguem o horário de Brasília, os horários permanecem os mesmos.

Por exemplo, um voo que, no horário oficial, decole de Rio Branco, no Acre, para Brasília às 15h30 partirá às 14h30. Já um voo que saia de São Paulo para Rio Branco às 21h não sofrerá mudança no horário de partida - apenas no de chegada.

As passagens, tanto as já adquiridas quanto as novas, já estão com a hora certa. A Azul e a Avianca informaram que o horário de verão não causará alterações nos seus voos.

O horário de verão deste ano só foi confirmado no último dia 25 de setembro pelo Ministério de Minas e Energia, após o fim da medida ter sido cogitado pelo governo federal, diante de estudos mostram perda na efetividade de se ajustar o horário.

Economia

De acordo com dados divulgados pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), no horário de verão praticado em 2016/2017 a economia gerada foi de R$ 159,5 milhões, valor abaixo período de 2015/2016, que foi de R$ 162 milhões.