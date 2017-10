Gerardo Bastos é eleito lojista do ano pela CDL

01:00 · 10.10.2017

À frente da rede de lojas Gerardo Bastos, o presidente do grupo, Gerardo Bastos Filho, foi eleito ontem (9) lojista do ano de 2017. Em dezembro deste ano, o empresário do ramo de acessórios e serviços automotivos será homenageado com o Troféu Iracema em cerimônia que reune os principais nomes do comércio cearense.

A escolha é dividida em duas fases: a primeira é a votação pela Internet, que resulta nos dez principais nomes cotados para a condecoração.

Com os nomes em mãos, a diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) se articula para definir os cinco lojistas mais cotados e, em seguida, o grande homenageado.

Para Gerardo Bastos Filho, "é uma grande honra receber o reconhecimento". "É um prêmio muito bacana. A gente se sente lisonjeado por ser reconhecido dessa forma, escolhido por outros empresários, que fazem uma avaliação rigorosa e têm critérios justos", destaca.

"O que eu posso dizer é que, em 50 anos, nós nos dedicamos a nossa clientela. Nós prezamos o consumidor e esta é uma parte muito importante para estabelecer uma história", avalia Gerardo Bastos Filho. O empresário assumiu em 2013, sucedendo o pai, Gerardo Gusmão Bastos.

Comenda

No ano passado, o empresário Francisco Lavanery de Sampaio Wanderley, presidente da Apiguana, foi o nome escolhido.

Em 2015, a comenda foi entregue ao empresário Lívio Parente, da Casa Parente. Outros nomes do comércio como Antonio José de Freitas Mello, da Normatel (2014) e Assis Cavalcante, do Grupo Óticas Visão (2013), também já foram agraciados com o Troféu Iracema.