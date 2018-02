Gastos no exterior superam US$ 2 bi

01:00 · 27.02.2018

Brasília. Os gastos de brasileiros em viagens ao exterior chegaram a US$ 2,002 bilhões em janeiro deste ano. Esse foi o maior resultado desde janeiro de 2015, quando ficou em US$ 2,239 bilhões. Os dados foram divulgados ontem (26) pelo Banco Central (BC).

Em janeiro de 2016, esses gastos ficaram em US$ 1,579 bilhão. Em todo o ano passado, os brasileiros gastaram US$ 19,002 bilhões, no exterior.

O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, afirmou que esse aumento das despesas é consequência do aumento da renda e do emprego, em recuperação a partir do segundo semestre de 2017. Rocha disse que a melhora da renda dos brasileiros estimula a demanda interna e no exterior.

As receitas de estrangeiros no Brasil ficaram em US$ 779 milhões no mês passado. Com esses resultados, houve déficit na conta de viagens, de US$ 1,223 bilhão, em janeiro.

Nos dados preliminares deste mês, até o dia 22, a conta de viagens ficou negativa em US$ 649 milhões, com despesas de brasileiros no exterior em US$ 1,041 bilhão e receitas de estrangeiro em US$ 491 milhões.

Déficit

O Brasil registrou déficit em transações correntes, que são compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do País com o mundo, em janeiro. O resultado negativo ficou em US$ 4,310 bilhões. Em igual mês de 2016, houve déficit de US$ 5,085 bilhões, segundo o Banco Central.

A maior parte do resultado negativo veio da conta renda primária (lucros e dividendos, pagamentos de juros e salários), com déficit de US$ 4,119 bilhões. A conta de serviços (viagens, transporte, aluguel de investimentos, entre outros) ficou negativa em US$ 2,763 bilhões.

O balanço das transações é formado também pela conta de renda secundária (renda gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares, sem contrapartida de serviços ou bens) que ficou positiva em US$ 174 milhões, no mês.

A balança comercial contribuiu para reduzir o déficit em transações correntes, ao registrar superávit de US$ 2,398 bilhões, em janeiro. Quando o País registra saldo negativo em transações correntes, precisa cobrir o déficit com investimentos ou empréstimos no exterior. A melhor forma de financiamento do saldo negativo é o investimento direto no País, pois recursos são aplicados no setor produtivo. Em janeiro, esses investimentos chegaram a US$ 6,466 bilhões.