Gasolina tem 4ª alta neste mês

01:00 · 13.12.2017

A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 1,1% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1% no do diesel. Os novos valores valem a partir de hoje (13). Este é o sexto reajuste dos combustíveis promovidos pela estatal apenas em dezembro, sendo quatro altas e duas quedas tanto para a gasolina como para o diesel. No mês, a gasolina já aumentou 3,2% e o diesel registra queda de 0,3%.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.

Cotação internacional

Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais. Na última segunda-feira (11), a Petrobras já havia anunciado reajuste para os combustíveis (valendo a partir desta terça), com aumento de 1,40% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1,80% no do diesel.

No dia 1º de dezembro, a Petrobras anunciou uma revisão no cálculo do preço do diesel, alegando que precisa recuperar mercado perdido para importadores privados no combustível.

Na ocasião, a Petrobras afirmou, em nota, que a revisão tem o objetivo de adequar o preço do combustível "às mudanças de fluxo logístico e entrada de produtos importados no país", mas disse que continuará operando com margem de lucro na venda do produto.