Gasolina cai a R$ 4,07, mas terá nova elevação

01:00 · 22.12.2017

Nessa quinta-feira (20), um dia antes do novo reajuste no preço da gasolina nas refinarias, o litro do combustível ainda podia ser encontrado a R$ 4,07 em Fortaleza, em estabelecimentos como no posto Shell situado na Rua Felino Barroso, 52, no bairro de Fátima. Segundo anunciou a Petrobras, a partir de hoje (21), o preço do combustível comercializado nas refinarias será reajustado em 1,1%.

Na semana do dia 10 a 16 de dezembro, o preço médio do litro da gasolina em Fortaleza era de R$ 4,173, variando de R$ 4,099 a R$ 4,199, de acordo com o Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que pesquisou 72 estabelecimentos na Capital. Considerando os 120 postos pesquisados pela agência no Estado, o preço médio na semana foi de R$ 4,169, sendo o menor valor registrado em Caucaia (R$ 3,870) e o maior em Crateús (R$ 4,480).

Ainda segundo o SLP, o menor preço do litro da gasolina registrado em Fortaleza nas últimas quatro semanas foi de R$ 3,965 e o maior R$ 4,250. Já no Estado, o menor preço foi encontrado em Iguatu (R$ 3,799) e o maior em Crateús.

Diesel

Além da gasolina, o diesel também terá o preço reajustado nas refinarias a partir desta sexta-feira em 0,4%, de acordo com a Petrobras. Este será o segundo reajuste apenas nesta semana. Na quarta-feira (20), a empresa já havia informado um aumento de 0,7% para o diesel e 1,4% no preço da gasolina, com validade a partir de ontem. No Ceará, o litro do diesel S10 era vendido na semana de 10 a 16 de dezembro por R$ 3,491, em média. O maior preço foi registrado em Crateús (R$ 3,690) e o menor em Limoeiro do Norte (R$ 3,250). Em Fortaleza, o preço médio foi de 3,450, variando de R$ 3,390 a R$ 3,499.

Política

Desde julho que a Petrobras adota este modelo de reajustes frequentes dos preços da gasolina e do diesel. Segundo a estatal, "em busca de convergência no curto prazo com a paridade do mercado internacional".

"Analisamos nossa participação no mercado interno e avaliamos frequentemente se haverá manutenção, redução ou aumento nos preços praticados nas refinarias. Sendo assim, os ajustes nos preços podem ser realizados a qualquer momento, inclusive diariamente", acrescentou a empresa.

Flutuação

Ontem (21), o presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que a empresa tem de estar preparada para lidar com flutuações de preços de câmbio e do barril petróleo, que, segundo ele são normais.

"Esses comportamentos são esperados, porque é assim que o mercado funciona. Temos que estar preparados, o que significa adotar medidas que eventualmente forem necessárias para que possamos atingir a nossa meta", afirmou. O presidente da Petrobras repetiu que a empresa busca chegar a um nível de alavancagem semelhante à média global das empresas do setor, que é de 1,5 vez.

Parente avaliou que a medida que eximiu a Petrobras de ser operadora única do pré-sal foi um avanço e destacou a importância do alinhamento de preços de combustíveis com o mercado internacional. "A entrada de novas plataformas em operação trarão ganho de eficiência e teremos uma melhor operação sem elevação de custos para empresa", afirmou.