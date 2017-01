Fusão garante 30% dos condomínios

00:00 · 05.01.2017

Com mais de 350 clientes no portfólio, a empresa espera chegar aos 400 condomínios até o final de 2018 no Estado

A partir deste mês, duas das maiores administradoras de condomínios do Estado, a Gestart e a Singular Premium passam a se chamar Gestart Singular. Juntas, as duas empresas administram cerca de 30% dos condomínios de Fortaleza. Com a fusão, a nova empresa terá em seu portfólio mais de 350 condomínios e associações de moradores, atingindo, direta ou indiretamente, mais de 30 mil unidades familiares e pontos comerciais na Capital e no Interior.

Segundo Walter Magalhães, um dos diretores da Gestart, que integrará também a diretoria da nova empresa, com a fusão, a nova empresa terá a oportunidade de se tornar a maior administradora de condomínios do Norte e Nordeste. "Essa prática é muito normal no ramo, principalmente em estados que possuem mercados mais antigos, como São Paulo e Rio de Janeiro, porque com a união das forças temos mais possibilidades de investimento na área", diz. "Além disso, com uma empresa de maior porte, aumentaremos nosso poder de barganha para conseguir melhores preços junto aos fornecedores para os serviços prestados aos nossos clientes", complementa.

Até o fim de 2018, a meta da Gestart Singular é chegar a 400 clientes atendidos. Além disso, a empresa expandirá seus serviços para outras regiões do Ceará. Hoje, a Gestart Singular já possui clientes em Sobral, Caucaia, Maracanaú, Cascavel, Aquiraz, Eusébio, Pindoretama, Pacatuba e Guaramiranga. A empresa também pretende ampliar sua atuação em outros estados do Nordeste, começando por Mossoró e Natal, visando alcançar, até o fim de 2018, uma projeção nacional.

Desafios

Um dos principais desafios de uma fusão é a questão operacional, decorrente da união das estruturas administrativas das empresas em um só local. "Nosso maior desafio é nos consolidarmos como uma empresa líder de mercado, passando a confiança para nossos fornecedores e clientes de que a fusão trará benefícios a todos", diz Magalhães. Ele ressalta que a fusão tem como objetivo tornar o setor de administração de condomínios conhecido para uma maior parte da população, mostrando os benefícios que o serviço pode trazer.

Para Hilva Magalhães, presidente da Gestart, que será a presidente da Gestart Singular, o sucesso da iniciativa se dará pelo aproveitamento do que há de melhor das duas empresas. "Tenho plena certeza de que este projeto será vitorioso, tendo em vista que estamos aproveitando o que há de melhor nas duas empresas, em todos os seus aspectos, principalmente sua jovem e talentosa equipe que é formada por profissionais da mais alta qualidade e excelentes níveis de conhecimento".