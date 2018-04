Fraport nomeia novo gerente de operações do Aeroporto

01:00 · 26.04.2018 / atualizado às 11:32 por Armando de Oliveira Lima - Repórter

Alan Veras era responsável pela Gerência de Operações do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOGaleão ( Foto: Armando de Oliveira Lima )

A exatamente uma semana do início da operação do hub do Grupo Air France-KLM no Aeroporto Internacional de Fortaleza e às vésperas da inspeção da Justiça nas obras inacabadas da ampliação, a Fraport resolveu mudar o gerente de operações do terminal cearense. Ontem (25), saiu André Lima e, nesta quinta-feira (26), assume o pernambucano Alan Veras. A informação foi revelada por uma fonte do setor e confirmada pela empresa.

> Pinto Martins é 2º do País em cordialidade

Veras, segundo um especialista apontou sob sigilo de identidade, foi contratado para atender plenamente uma série de exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o cargo. Entre os pré-requisitos necessários para ser gestor está a experiência de cinco anos na área e possuir curso de segurança operacional de 40 horas expedido pela Anac para aeroportos.

Já o ex-gerente, André Lima, estava à frente do Aeroporto da Capital desde outubro do ano passado, quando a Fraport passou a administrar o terminal juntamente com a Infraero - estatal que administrava o terminal -, no período iniciado na gestão compartilhada determinada no leilão de concessão feito pelo governo federal.

Perfil

Veras foi funcionário da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) até 2014, quando assumiu a gerência de segurança do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOGaleão - concedido à iniciativa privada na primeira rodada de concessões promovida pelo governo federal. De março do ano passado até este ano, ele também assumiu o cargo de gerente de Operações do terminal carioca, sendo um dos responsáveis pelo controle de tráfego das aeronaves.

Formado em Comunicação Social pela Universidade Salgado de Oliveira, Alan Veras possui ainda cursos de pós-graduação na Fundação Dom Cabral e no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Momento decisivo

Em Fortaleza, ele chega em um momento decisivo, no qual tem início as atividades do centro de conexões de voos da Air France-KLM - considerada pelo mercado da aviação a melhor conquista entre todos os aeroportos concedidos à iniciativa privada em abril do ano passado - e quando as obras de ampliação estão sendo preparadas.

Veras deve ser também o representante da Fraport na próxima reunião com a Anac, em 9 de maio, para tratar da Certificação Operacional do Aeroporto de Fortaleza. O encontro ocorrerá na sede da Agência, em Brasília.