Fraga: governo foi 'mudança de peso'

00:00 · 06.02.2017

São Paulo. Decorridos quase nove meses desde que o presidente Michel Temer assumiu o cargo, o economista Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, já não vê o Brasil à beira do precipício. Segundo Arminio, apesar de alguns tropeços aqui e ali, da crise política e das incertezas geradas pela Lava Jato, houve uma "mudança de peso" na economia no governo Temer. "Aquela sensação de que o Brasil era um trem desgovernado passou", afirma.

Ainda assim, ele acredita que a tarefa de recolocar o País nos eixos está longe de acabar e que serão necessários "muitos ajustes e muitas reformas" para isso acontecer. Arminio fala também que a volta do crescimento será lenta, porque "não estamos vivendo um ciclo econômico normal", e que o setor privado tem a sua parcela de culpa na crise.

Reformas importantes

"No geral, a minha visão é de que, desde o afastamento da presidente Dilma Rousseff, houve um avanço. Apesar do ambiente político carregado, houve algumas reformas importantes. Agora, existe uma agenda. Boa parte dela foi apresentada antes de mesmo do impeachment, o que ajudou bastante. Essa agenda inclui itens muito importantes, com impacto no longo prazo, como o controle dos gastos públicos e a reforma da Previdência", afirmou lembrando ainda "das mudanças que envolvem o Legislativo", o que vem acontecendo na Petrobras, no Banco Central, no BNDES, na Eletrobras e "em outros lugares".

'Brasil segue vulnerável'

Para Fraga, "houve uma mudança de peso em relação ao que se tinha antes". "Eu tinha uma leitura muito negativa do que estava acontecendo no governo anterior. Achava que o Brasil caminhava para o caos. Mesmo. Esse caminho foi invertido", declarou o economista.

No entanto, ele pondera sobre os rumos atuais, afirmando que, "hoje, o Brasil segue vulnerável, mas aquela sensação de que era um trem desgovernado, de que estávamos indo para o precipício, passou".