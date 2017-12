Fortaleza terá dois voos semanais para Panamá

01:00 · 15.12.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, ganhará mais uma rota internacional a partir de julho do próximo ano, desta vez, com a Copa Airlines para a Cidade do Panamá. A companhia solicitou ontem à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a permissão para operar dois voos semanais de Fortaleza ao destino. É a quarta nova rota internacional que parte do aeroporto desde o anúncio do hub da Air France-KLM e Gol.

Conforme a solicitação, os voos terão início no dia 18 de julho e partirão de Fortaleza às segundas e quintas-feiras, às 2h25, com chegada às 9h14 na capital panamenha. Já os voos de retorno serão aos domingos e quartas, partindo às 18h30 da Cidade do Panamá e pousando à 1h20 em solo cearense. A aeronave que fará o percurso será o Boeing 737, com capacidade para 124 passageiros.

Autointitulado "hub das Américas", o aeroporto da Cidade do Panamá tem uma localização estratégica entre Américas do Sul e do Norte, às margens do Caribe, e é um dos mais movimentados do continente. O governo já vinha negociando essas duas frequências, conforme o Diário do Nordeste noticiou em abril.

"A cidade do Panamá concentra um hub que permite que tenhamos acesso imediato a mais de 30 países das Américas do Norte, do Sul e Central, além do Caribe. Esses voos são importantíssimos para ampliar o número de visitantes estrangeiros ao Ceará como também para facilitar a ida do cearense a países como Estados Unidos, México e Canadá, por exemplo", afirmou o secretário do Turismo, Arialdo Pinho, à época das negociações.

Segundo uma fonte do setor, além de abrir um grande leque de destinos com apenas uma conexão da Capital, as operações têm tudo para serem mais baratas ao consumidor por serem operadas em aeronaves com apenas um corredor, enquanto as maiores, de dois corredores, demandam mais combustível e investimentos às aéreas.

"A Copa vai rivalizar com Latam e provavelmente (se forem criadas as rotas) Gol e/ou Delta para os EUA. Ou seja, de uma cidade que só era servida um vez por semana, Fortaleza terá pelo menos cinco ou seis frequências semanais para os EUA", avalia o especialista, destacando que os preços dos bilhetes devem cair ante a concorrência.

Conexões internacionais

Desde o anúncio do Aeroporto Internacional Pinto Martins como centro de conexões de voos do grupo Air France-KLM e Gol Linhas Aéreas, o terminal cearense já ganhou quatro novas rotas internacionais. Além do Panamá, o aeroporto terá em 2018 duas frequências semanais à Paris, na França, pela Joon - uma nova marca da Air France -; três à Amsterdã, na Holanda, pela KLM; e duas para Orlando, nos Estados Unidos, pela Latam.

Ao todo, Fortaleza contará com 12 voos internacionais no próximo ano. Antes, a Capital já contava com ligações a Bogotá (Colômbia, pela Avianca), Caiena (Guiana Francesa, pela Azul), Frankfurt (Alemanha, pela Condor), Buenos Aires (Argentina, pela Gol), Milão (Itália, pela Meridiana), Praia (Cabo Verde, pela TACV), Miami (Estados Unidos, pela Latam) e Lisboa (Portugal, pela TAP).