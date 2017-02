Fortaleza tem o m² mais caro da região Nordeste

00:00 · 03.02.2017

No acumulado dos últimos 12 meses, a Capital cearense teve queda de 0,27% no preço do metro quadrado, de acordo com o FipeZap ( Foto: Fabiane de Paula )

Em janeiro, o preço de venda dos imóveis em Fortaleza caiu 0,81% e fechou o mês em R$ 6.194 o metro quadrado. Entretanto, a Capital registrou o maior valor entre as cidades pesquisadas no Nordeste. Recife e Salvador assinalaram R$ 5.928 e R$ 5.070, respectivamente. As informações são do Índice FipeZap, desenvolvido em conjunto pela Fipe e pelo portal Zap.

No acumulado dos últimos 12 meses, a Capital teve queda de 0,27% no preço do metro quadrado. Apesar do resultado, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, diz que o valor dos imóveis em Fortaleza não irá baixar. "Vai haver uma estabilidade dos preços neste ano. É um momento muito bom para se comprar imóveis", avalia.

Segundo ele, as pessoas acreditam que, por conta da crise econômica, o preço vai baixar. "Não vai baixar. Claro que algumas empresas diminuem os preços, mas não é regra. Outras inclusive estão fazendo ações para atrair os consumidores e dessa forma vender mais", afirma o presidente do Sinduscon.

Em relação aos bairros mais caros em janeiro deste ano para imóveis à venda, de acordo com o índice, o bairro Mucuripe liderou com valor do metro quadrado em R$ 8.333, seguido do Meireles, R$ 7.447, e Praia de Iracema, R$ 6.838.

Ainda segundo o FipeZap, entre os bairros mais baratos da Capital estão Mondubim (R$ 2.570), Montese (R$ 2.896) e Passaré (R$ 3.077). O índice, que acompanha o preço de venda dos imóveis em 20 cidades brasileiras, apresentou variação nula entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Com isso, acumula crescimento de 0,65% nos últimos 12 meses.

Em ambos os casos, as variações foram inferiores à inflação esperada (medida pelo IPCA/IBGE), que de acordo com o Boletim Focus do Banco Central deve ser de 0,51% em janeiro e de 5,49% para os últimos 12 meses.

Valor

Individualmente, 12 das 20 cidades pesquisadas apresentaram variação negativa no mês, enquanto que apenas em Belo Horizonte o aumento dos preços dos imóveis superou a inflação para o mesmo período.

No acumulado dos últimos 12 meses, cinco das 20 cidades pesquisadas registraram queda nominal de preço e apenas Belo Horizonte registrou crescimento real de preços.

Com o resultado, o preço médio anunciado do metro quadrado deve registrar queda real de 4,58% nos últimos 12 meses.

Mais caras

Em janeiro de 2017, o valor médio do metro quadrado anunciado das 20 cidades foi de R$ 7.693. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o metro quadrado mais caro do País (R$ 10.262), seguida por São Paulo (R$ 8.625), Distrito Federal (R$ 8.432) e Niterói (R$ 7.442).

Menor custo

Por outro lado, as cidades com menor valor médio por metro quadrado entre as pesquisadas pelo índice foram Contagem (R$ 3.548), Goiânia (R$ 4.102), Vila Velha (R$ 4.587) e São Bernardo do Campo (R$ 4.867).

O Índice FipeZap acompanha o comportamento do preço médio do metro quadrado de apartamentos prontos com base em anúncios da internet.