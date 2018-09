Fortaleza tem 2º mês de deflação

01:00 · 22.09.2018

Pelo segundo mês consecutivo, a prévia da inflação em Fortaleza, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 15 (IPCA-15), apresentou deflação. Nos primeiros 15 dias de setembro, a queda real de preços na Capital foi de 0,03%. Em igual período de agosto, o recuo foi de 0,25%. As informações foram divulgadas nessa sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, a taxa ficou em 2,36%, enquanto que nos últimos 12 meses atingiu 3,12%.

A cebola foi o produto que apresentou a maior retração no preço de comercialização, ficando 10,06% mais barata em Fortaleza. Em seguida aparecem o maracujá (-8,63%), passagem de ônibus interestadual (-6,85%), artigos de maquiagem (-6,41%) e alho (-5,98%). No sentido contrário, a cenoura ficou 15,45% mais cara, ocupando o primeiro lugar dos itens que apresentaram aumento nos preços. Completando as primeiras colocações estão a goiaba (14,45%), o mamão (11,11%), a carne de carneiro (5,40%) e cursos de informática (5,40%).

Brasil

No País, o IPCA-15 subiu 0,09% em setembro, patamar inferior ao apurado em agosto (0,13%) e em setembro do ano passado (0,11%). O índice acumula taxas de 0,86% no terceiro trimestre, 3,23% no ano e 4,28% em 12 meses. A queda da taxa da prévia de agosto para a prévia de setembro foi provocada principalmente pelos alimentos, que registraram deflação de 0,41%.