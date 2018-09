Fortaleza entre destinos mais procurados para o feriadão

01:00 · 22.09.2018 por Levi de Freitas - Repórter

Capital cearense figurou entre as cidades mais procuradas pelos turistas para o período de acordo com sites e ferramentas de busca e reserva de passagens e hospedagens; cearenses optaram por destinos no próprio Estado ( Foto: Kid Júnior )

O próximo feriadão no calendário brasileiro, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil, já movimenta o interesse do turista nacional. De acordo com ferramentas de busca e reserva online, Fortaleza se destaca no País dentre os destinos preferidos nas buscas para o período.

A ocasião será especial pois o feriado cairá em uma sexta-feira. E a segunda-feira, 15 de outubro, também é data especial: Dia do Professor, resultando em mais um dia de descanso para estudantes e profissionais que atuam com educação.

O aplicativo Voopter, ferramenta nacional que compara preços de passagens aéreas e promoções, tem Fortaleza como a terceira cidade mais buscada pelos usuários para o período. Apenas São Paulo e Rio de Janeiro ficaram à frente da Capital cearense. Na sequência, em quarto, aparece Salvador e Recife completa o ranking, em quinto.

Por sua vez, a ferramenta de buscas Kayak apontou Fortaleza na quarta colocação dentre os destinos nacionais mais pesquisados pelos usuários para o período de 11 a 14 de outubro, saindo de todos os aeroportos do Brasil.

Conforme a base de dados do buscador, São Paulo também foi a cidade mais pesquisada pelos brasileiros para o período, seguida novamente pelo Rio de Janeiro. Em seguida vem Salvador, e então, Fortaleza. Em quinto, desta vez, aparece Brasília.

O site Booking.Com, agregador de tarifas de viagem e mecanismo de busca para reservas de hospedagem, no entanto, não listou Fortaleza dentre os mais buscados. Segundo a página, os brasileiros que utilizaram a ferramenta para procurar destinos nacionais demonstraram maior interesse por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Natal e Búzios.

Preferência

De acordo com o Booking.Com, os cearenses optaram para o feriadão, principalmente, pelos destinos dentro do próprio Estado. Os cinco principais locais são todos no Nordeste.

Os destinos mais reservados pelos cearenses para o período de 11 a 14 de outubro, conforme o Booking.Com, são Jericoacoara (CE), Cumbuco (CE), Porto de Galinhas (PE), Canoa Quebrada (CE) e Natal (RN).

Por se tratar de reservas para datas futuras, a página ressaltou que "esta lista não é definitiva e está sujeita a alterações".

A gerente geral do Voopter, Juliana Vital, ressaltou que o mês, em si, é positivo para a realização de viagens curtas, o que explicaria, por exemplo, a preferência dos cearenses pelos destinos no próprio Estado.

"Outubro costuma ser um mês movimentado para o turismo. Muitas pessoas aproveitam o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), padroeira do Brasil, para realizar viagens mais curtas, geralmente para destinos próximos das próprias regiões. Além disso, vale ainda ressaltar que muitas escolas e faculdades não funcionam também no dia 15 de outubro, Dia do Professor, criando a famosa 'Semana do Saco Cheio', quando estudantes do ensino médio e universitários fazem viagens de formatura, por exemplo", avaliou.

Mais baratos

A Voopter também avaliou os destinos mais baratos no Brasil para o período: São Paulo (SP) - R$ 149; Joinville (SC) - R$ 244; Vitória (ES) - R$ 272; Rio de Janeiro (RJ) - R$ 300; Belo Horizonte (MG) - R$ 353; Curitiba (PR) - R$ 364; Porto Alegre (RS) - R$ 368; Florianópolis (SC) - R$ 373; Petrolina (PE) - R$ 396; eBrasília (DF) - R$ 461.