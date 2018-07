Fortaleza é o 3º destino nacional mais procurado

01:00 · 18.07.2018

São Paulo. Fortaleza ficou em terceiro lugar no ranking de cidades mais buscadas dentro do País no primeiro semestre deste ano. De acordo com o Voopter, aplicativo brasileiro de comparação de preço de passagens aéreas e promoções, a Capital cearense perdeu apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, sendo assim o principal destino da região Nordeste.

O levantamento foi feito baseado nas buscas de seus usuários (mais de 2 milhões por mês) para saber a preferência dos brasileiros entre os destinos nacionais e internacionais.

Na comparação com 2017, São Paulo agora supera o Rio de Janeiro e lidera o ranking. "Essa mudança não é uma surpresa porque tanto Rio quanto São Paulo são os grandes portões de entrada do turismo brasileiro. A capital fluminense se destaca pelo lazer enquanto a capital paulista domina o setor de negócios e também atrai com uma grande quantidade de opções culturais", avalia a General Manager do Voopter, Juliana Vital.

No internacional, os três primeiros colocados são Lisboa, Buenos Aires e Santiago do Chile, assim como eram em igual período do ano passado.

"Os brasileiros estão de fato apaixonados por Portugal. Lisboa está em alta e no último ano foi eleita por diferentes pesquisas como melhor destino para o turismo no mundo. Já as cidades da América do Sul são sempre uma boa opção de viagem para os brasileiros pela proximidade e pelo fator econômico também", ressalta Vital.

Nova York

O levantamento destaca ainda Nova York, que subiu de 7º para 5º lugar e Dubai, nos Emirados Árabes, que aparece no Top 20, diferente do último ano.

Neste ano

Mais buscados no País

1. São Paulo

2. Rio de Janeiro

3. Fortaleza

4. Salvador

5. Recife

6. Brasília

7. Porto Alegre

8. Curitiba

9. Florianópolis

10. Belo Horizonte