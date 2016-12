Fortaleza é o 2º destino mais procurado do NE

00:00 · 22.12.2016

Estudo mostra que o Nordeste deve responder por 23% do total de viagens do País, tendo Fortaleza como um dos destinos preferidos ( Foto: Fernando Travessoni )

A Capital cearense está entre as cidades preferidas pelos brasileiros para aproveitar o verão, ocupando a sexta colocação em um estudo elaborado pelo Ministério do Turismo (MTur) com os destinos nacionais mais buscados para o período. Considerando apenas a região Nordeste, Fortaleza ocupa a segunda posição.

Divulgado ontem (21), o ranking traz nas primeiras colocações cidades como São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SP) e Salvador (BA). Na sequência, aparecem Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Cabo Frio (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Recife (PE) e somam os 10 destinos mais procurados no País.

A análise ainda estima que 73,4 milhões de viagens deverão ser realizadas nos meses de dezembro deste ano e janeiro e fevereiro de 2017.O número reflete um pequeno aumento em relação ao verificado em igual período do ano anterior, quando 72,8 milhões de viagens foram realizadas. A expectativa é que essas viagens movimentem cerca de R$ 100 bilhões.

De acordo com o titular do MTur, Marx Beltrão, os números comprovam que o turismo é uma das atividades econômicas mais resistentes da economia brasileira. "Mesmo em um momento complicado, onde várias outras atividades tiveram queda na participação da economia, o turismo se mantém como um importante segmento econômico, gerando emprego e renda", diz.

Regiões

A região Sudeste aparece como a preferida entre os viajantes brasileiros, com cerca de 33 milhões de viagens, ou seja, 46% do total previsto para todo o Brasil no período de alta estação. A região Sul deve receber 25% do total de viagens do País, enquanto o Nordeste responderá por 23%. O Centro-Oeste e o Norte completam o ranking das regiões, com 5% e 2%, respectivamente.

Veículo

Os dados do estudo elaborado pelo Ministério do Turismo apontam o carro como o principal meio de transporte a ser utilizado, realizando 52,9% dos deslocamentos. O ônibus vem em seguida, com 26,7% das viagens (19,6 milhões), e em terceiro lugar, o avião (8,1%).

Hospedagem e perfil

O levantamento mostra que mais de 45 milhões de viagens (61,3%) devem ser com hospedagem em casa de amigos e parentes. E 19,1% das viagens serão em hotéis, pousadas e resorts. O aluguel de imóveis por temporada deve ser utilizado em 10% dos casos. Os campings e albergues será a opção de cerca de 697 mil viagens.

Estima-se que mais da metade (51%) dos brasileiros que vão viajar nesses três meses o farão acompanhados por seus cônjuges e 18% com parentes. Um a cada quatro brasileiros (24%) vai viajar sozinho neste verão.

Mercado

Segundo o último Boletim de Desenvolvimento Econômico do Turismo existe uma perspectiva de alta para o quarto trimestre de 2016. Das 927 empresas que participaram do levantamento, 64% delas afirmaram que há uma perspectiva de crescimento na comparação com o mesmo período de 2015.

Dos sete segmentos pesquisados, cinco indicaram um aquecimento nos negócios: transporte aéreo, parques e atrações, receptivo turístico, agências de viagem e operadoras de turismo. Apenas os organizadores de eventos e meios de hospedagem indicaram uma perspectiva de baixa para o período de outubro a dezembro de 2016. As empresas ouvidas pelo estudo movimentam R$ 8,8 bilhões por ano e geram 77,1 mil empregos.

Planos

Beltrão também falou sobre as expectativas do ministério para 2017, com a elaboração de medidas para impulsionar o turismo e desburocratizar o setor. Outra preocupação é com o orçamento para a Pasta. "O objetivo é conseguir aumentar o orçamento de 2017 para as ações de promoção nacional e internacional, além também de finalizar importantes obras de infraestrutura turística", anunciou.