Fortaleza é destino mais buscado para o Réveillon

01:00 · 18.09.2018

Fortaleza passou de quarto lugar em 2017 para a liderança entre os destinos mais buscados para o Réveillon deste ano. A informação foi divulgada ontem (17) pelo Kayak, ferramenta de planejamento de viagens. De acordo com o levantamento, a Capital desbancou São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, que no ano passado ficaram entre as mais procuradas. Para 2018, além de Fortaleza, figuram ainda Recife e São Paulo entre as três principais.

De acordo com o secretário de Turismo do Município (Setfor), Régis Medeiros, o aumento da busca é resultado principalmente da maior oferta de voos para a Capital, além de uma divulgação ampla do destino, tanto no País quanto no exterior. "É um somatório de fatores. Tudo que está acontecendo, como o hub aéreo, ampliação da malha, novos destinos, promoção em feiras e divulgação, contribuiu para esse resultado. Temos boas novidades", comenta.

Segundo ele, o aumento da malha doméstica foi bastante expressivo nos últimos meses. "É uma onda positiva. Não só para Fortaleza, mas também para Jericoacoara, muito badalada com mais voos, então isso vai gerando o imaginário das pessoas de conhecerem o Ceará e a Capital é a porta de entrada", acrescenta.



Para Eduardo Fleury, líder de Operações do Kayak no Brasil, a Capital cearense tem tido muito destaque em todos os levantamentos da plataforma. "Entre os fatores que têm levado a esse crescimento, está, em primeiro lugar, um investimento grande do turismo do Ceará em promover o Estado - não só a Capital, mas também destinos como Jericoacoara e o Beach Park, em Aquiraz, para os quais Fortaleza é uma conexão", diz.

"Além disso, o Aeroporto Pinto Martins tem sido uma peça central na descentralização da malha aérea brasileira, pois se tornou o centro de conexões de algumas companhias aéreas e, hoje, oferece voos diretos para muitos destinos na Europa e outras praças importantes para os brasileiros. Por fim, Fortaleza se apresenta como uma alternativa de destino de praia aos já consolidados, como Rio de Janeiro e Salvador. A importância da cidade para o turismo nacional deve continuar crescendo nos próximos meses", completa Fleury.

Período

O mês de setembro é caracterizado pelo aumento das buscas para as viagens de fim de ano. De acordo com o Kayak, os preços costumam estar até 15% mais baratos com três a quatro meses de antecedência. Para viagens nacionais, a antecedência ideal de compra é de um mês, portanto ainda vale esperar.

"Lisboa vem crescendo em buscas há algum tempo e para o ano novo ultrapassou Nova Iorque, um destino tradicionalmente querido pelos brasileiros. Além disso, como o dólar vem aumentando, é possível que o número de destinos latino-americanos na lista estrangeira cresça", afirma Fleury.

Nacionalmente, Fortaleza ganha cada vez mais destaque, passando de quarto para primeiro lugar, enquanto o Rio de Janeiro sofre uma queda de segunda para quinta posição. Florianópolis, que estava em sétimo lugar, desaparece do ranking.