Fortaleza é 4º destino mais procurado para Tiradentes

00:00 · 06.04.2017

O mês de abril está repleto de feriados prolongados e os brasileiros já estão ansiosos para aproveitar a emenda para viajar. E um dos destinos mais procurados é Fortaleza. A Capital ocupa a quarta posição dentre as cidades brasileiras mais desejadas pelos turistas que querem aproveitar o feriadão de Tiradentes, dia 21. No feriado da Semana Santa (dia 14), Fortaleza ocupa a quinta posição no ranking.

Considerando destinos nacionais e internacionais, a Capital cearense é a sexta mais procurada, para as duas ocasiões, ultrapassando destinos como Lisboa e Buenos Aires, para a Semana Santa, e Orlando e Nova York, no caso de Tiradentes.

Os dados são do Kayak, site especializado em pesquisas de viagens online, que realizou um levantamento para descobrir quais destinos nacionais e internacionais são os preferidos para curtir os próximos feriadões.

"Este ano teremos muitos feriados e, neste mês, dois são praticamente seguidos. Por esse motivo, resolvemos verificar quais são os destinos mais buscados no Kayak e como o brasileiro está decidindo entre esses locais. Afinal, por serem próximos, a tendência é optar pela economia sem abrir mão da diversão", diz Eduardo Fleury, country manager do site no Brasil.

Repetição

A pesquisa também revelou que sete de cada 10 cidades procuradas são as mesmas para ambos os feriados, incluindo a capital cearense. Apenas suas posições mudam nos rankings. A exceção é São Paulo e Rio de Janeiro, que nas duas situações figuram no primeiro e segundo lugar do ranking, respectivamente.

Para aqueles que ainda não têm um destino certo, o site www.Kayak.Com.Br oferece uma ferramenta chamada Explore que ajuda a encontrar voos de acordo com o orçamento e até perfil do viajante.

Metodologia

A pesquisa foi conduzida no site do Kayak Brasil entre os dias 27 e 28 de março deste ano. Para a Semana Santa, as datas de busca foram de 1º de março a 27 de março para viagens a serem realizadas entre os dias 8 de abril a 16 de abril deste ano.

Para o feriado de Tiradentes as datas de busca foram de 1º de janeiro a 27 de março para viagens que serão realizadas entre 20 a 23 de abril.