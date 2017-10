Focar no bem-estar das equipes é a tendência

01:00 · 10.10.2017 por Levi de Freitas - Repórter

A gestão com foco no estímulo à criatividade e focada no bem-estar do colaborador foi debatida, ontem, na Fábrica de Negócios, em Fortaleza. Para especialistas, o atual cenário administrativo exige mais atenção na melhoria das condições para as equipes visando o incentivo à resolução de problemas de maneira inovadora. O "Café com RH", evento da Unimed Fortaleza, reuniu profissionais de Recursos Humanos de diversas empresas para discutir com especialistas novas formas de liderar equipes e obter melhores resultados.

Um dos palestrantes, o diretor comercial da Unimed Fortaleza, médico otorrinolaringologista Elias Leite, apresentou um novo termo que promete repercutir no mercado local, o "worker experience". Leite enfatizou a necessidade de os gestores e líderes destinarem mais atenção aos funcionários nas empresas.

"Esse conceito, eu nunca li. Estou usando em meu livro, não sei se estou lançando (a definição). É o 'worker experience', e é justamente isso, a 'experiência do colaborador'. A tendência mundial é se falar do 'user experience', a 'experiência do cliente'. Concordo, acho massa, mas por quê não olhar também a experiência do colaborador? Se é bom para o colaborador, não é ruim para a empresa, por quê não fazer?", ponderou o gestor.

Conforme ele, a sugestão dada aos gestores é destinar preocupação ao público interno, com atenção e zelo. Isto, indica, potencializa os resultados.

"Você pode reconhecer o seu colaborador na hora em que faz uma coisa que ele está pedindo. Ele se sente prestigiado. Talvez o verbo que resuma tudo isso é 'cuidar'. Cuidar das pessoas que trabalham para você como se cuida de um filho, de uma pessoa querida. Acho que isso só tem a contribuir com a relação ganha-ganha entre a empresa e o colaborador, e, pra mim, é muito claro que o sucesso de um líder vai depender do sucesso da equipe que tem com ele", disse Leite.

Tendências

"Como tudo muda, o modelo de gestão tem que mudar também. O que eu fazia há cinco anos, provavelmente, não serve mais, pois tenho que ver quais são as tendências que estão aparecendo. Muitas vezes você consegue inovar, ser criativo, com coisas simples. Inovar não é fazer tudo de novo. Mas fazer um processo diferente. Isso, acho que começa a despertar as pessoas para grandes mudanças, ou pela dor ou pelo amor. Acho que esse é o momento para despertar ainda pelo amor", explicou.

O administrador e humorista pernambucano, Murilo Gun, concordou com a posição apresentada por Leite. Conforme Gun, a mudança no processo indica o desenvolvimento da gestão de equipes.

"Todo mundo está fazendo sessões de design thinking para ver como é a experiência do cliente, mas ninguém está fazendo nada para ver a experiência do colaborador. Isso é uma evolução da gestão de pessoas, sem dúvidas", afirmou.

Em sua palestra, Gun incentivou a estimular o desenvolvimento da criatividade nas empresas como base para a inovação. "As soluções criativas vêm quando você não se contenta com a primeira resposta certa", asseverou, endossando que a imaginação deve ser utilizada para resolver os problemas.

"Falar de criatividade para essas pessoas é falar para quem vai multiplicar. Seja adotando criatividade num processo de capacitação, seja na multiplicação interna. Para eles é um desafio, ser mais criativos, e ainda transformar os outros", disse.