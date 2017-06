Flores: presente em conta que agrada

00:00 · 10.06.2017

Rosas vermelhas representam 60% da preferência entre os consumidores. Em seguida, aparecem as orquídeas ( Foto: Thiago Gaspar )

Todos os casais querem agradar seus companheiros e tornar o dia mais romântico possível. Porém, com o atual cenário econômico, muitas pessoas buscam presentes mais baratos e significativos, como flores e chocolates. Segundo a Rosas Reijers, que possui fazenda no Ceará, as rosas podem ser usadas de diversas formas para agradar a pessoa amada, no Dia dos Namorados.

A primeira opção é surpreender. Pode ser com um café da manhã entregue na cama, cozinhar para o amado(a), ou então, uma decoração na casa que remeta ao clima de romance: velas, corações ou pétalas de rosa pelo chão.

A segunda alternativa é presentear com flores, quando não se pode gastar muito. É um presente que agrada a maioria das pessoas, independente de preferências ou idade. "A facilidade de encontrar as flores em supermercados é um ponto positivo para os produtores e consumidores. Quem não pode gastar muito priorizará artigos de menor valor e, neste quesito, as flores levam vantagem. Em média, um buquê custa R$ 30,00; um vaso de lírio R$ 12,00, por exemplo", afirma Camila Reijers, engenheira agrônoma da empresa.

A terceira opção são os presentes feitos à mão. A dica é criar um scrapbook com várias fotos do casal, montar um arranjo de flores ou algum artigo de decoração que possa agradar.

Consumo

No mercado brasileiro, os homens são os que têm mais hábitos de comprar flores para presentear namoradas ou esposas, representando 96% do público consumidor neste período. A participação feminina ainda é minoritária, apenas 4% presenteiam os homens com flores.

De acordo com pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista de Flores e Plantas Ornamentais (Sindiflores) e da Hórtica Consultoria, as vendas deverão concentrar 4,5% do total anual de comercialização do segmento.

A Rosas Reijeres garante que a data incentiva o consumo de flores. As rosas vermelhas representam 60% da preferência nacional, seguidas das orquídeas com 17%. Outras opções apontadas são os vasos floridos gérberas, lírios, kalanchoes, calandivas e begônias, com 11% da preferência. "Quando comparado ao Dia dos Namorados de 2016, temos a projeção de 7% no aumento dos negócios para este ano. Isso é um número bem representativo diante do quadro econômico que estamos vivendo", diz Camila Reijers.