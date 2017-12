Financiamento de veículos sobe 4,1%

01:00 · 21.12.2017

O número de veículos financiados novos e usados (automóveis leves, motos e veículos pesados) no Ceará de janeiro a novembro deste ano chegou a 132,7 mil, segundo dados da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. A quantidade representa um crescimento 4,1% em relação a igual período de 2016, quando 127,4 mil veículos foram financiados no Estado, segundo a B3.

O crescimento foi puxado pela alta no financiamento de automóveis leves, que saltou 11,1%, de 83 mil para 92,2 mil. Com relação às motos, o número teve uma queda de 9,5%, de 40,5 mil para 36,7 mil.

Unidades

O volume de financiamentos de veículos no Ceará no mês de novembro somou 12,6 mil unidades, aumento de 3% em relação a igual período do ano passado. Esse número inclui um avanço de 10,4% para os automóveis leves, de 8,1 mil para 9 mil.

Dos automóveis leves financiados em novembro, 6,2 mil são usados e 2,7 mil são novos, segundo os dados da B3.

Motos

Ao somar 3.192 motos financiadas durante o mês de novembro, o Ceará registrou uma queda de 14,7% no volume de vendas a prazo da categoria em relação a igual mês de 2016, mantendo a liderança no ranking de financiamentos de motocicletas no Nordeste. No ranking nacional, o Estado passou a ocupar a quarta posição, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Mensal

Na passagem de outubro para novembro deste ano, a quantidade de veículos financiados no Ceará teve queda de 2,4%, de acordo com o levantamento da B3, passando de 12,9 mil para 12,6 mil. A principal contribuição para esse resultado foi referente às motos, que registraram queda de 9,6%, de 3,5 mil para 3,1 mil financiamentos.

Já o número de automóveis leves financiados ficou praticamente estável de um mês para o outro (-0,1%), permanecendo na casa das 9 mil unidades.

Nordeste

No mês de novembro, o Nordeste totalizou 72,2 mil veículos financiados, aumento de 8,7% em relação a igual período de 2016. Ao somar 15,9 mil motos vendidas a crédito, a região manteve a vice-liderança no ranking de financiamentos da categoria em todo o Brasil, figurando atrás apenas do Sudeste.

O total de veículos financiados no Brasil em novembro somou 449,1 mil unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros. Essa quantidade representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2016.

Desse total, as vendas a crédito de veículos novos atingiram 155,7 mil unidades, enquanto os usados chegaram a 293,3 mil.