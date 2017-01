Fim de compras sem juros reduziria vendas

00:00 · 21.01.2017 por Murilo Viana - Repórter

Os efeitos da possível proibição do parcelamento de compras no cartão de crédito sem a incidência de juros deixam o comércio preocupado. O Banco Central (BC) informou na última quinta-feira (19) que cogita implementar a mudança, e os impactos para o setor seriam "maléficos", na avaliação do presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves. Caso a mudança passe a vigorar, "vai haver queda de vendas e, por consequência, desemprego", destaca Alves.

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, informou na quinta-feira, durante sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que serão divulgadas em breve modificações nos juros do crédito rotativo (quando o consumidor paga apenas parte da fatura) e do crédito parcelado.

Ainda não existe nada fechado sobre o assunto. No entanto, a autoridade monetária adiantou que pretende reduzir as taxas referentes ao rotativo e, como contrapartida, não descarta proibir as compras no cartão de crédito sem juros.

Relação prejudicada

Atualmente, maior parte das compras no varejo é realizada a prazo, sem a incidência das taxas. Dessa forma, para se proteger da inadimplência, as administradoras de cartão cobram juros no crédito rotativo que beiram os 500% ao ano.

Para o presidente do Sindilojas, a determinação de não realizar mais compras a prazo sem juros prejudicaria a relação entre o comércio e os clientes.

"A nossa relação com os consumidores é de liberdade ampla e irrestrita. Acho que todo o comércio deve se posicionar contra qualquer intervenção nas relações entre os consumidores e os fornecedores por parte das autoridades constituídas", defende Cid Alves.

Rotativo

O presidente do Sindilojas destaca que a medida não traria qualquer efeito positivo para o setor, mesmo se vier junto à redução dos juros do crédito rotativo.

"O rotativo já é cobrado de quem não está fazendo pagamento", ressalta. "Se existe inadimplência, o inadimplente que procure alternativas para quitar a dívida com cartão de crédito. Se a operadora não se abre a negociação, que ele procure os meios legais para negociar", sugere.

Hábitos modificados

O presidente da Ação Novo Centro e diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, diz que o fim de compras parceladas sem juros traria grandes mudanças nos hábitos de compra no comércio, tendo em vista que a maior parte das compras parceladas são sem juros.

"De todos os negócios realizados no varejo de bens de consumo atualmente, 80% são a prazo. E desse total, 75% são sem juros", destaca.

"Se nós embutirmos juros para vender a prazo, vamos precisar de um tempo, porque é uma nova cultura que vai estar sendo implementada", acrescenta ele.

Foco no consumidor

O diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza não arrisca dizer quais seriam os efeitos da medida estudada pelo Banco Central.

Entretanto, defende que tudo "tem que ser combinado com o maior protagonista que é o consumidor. Nós não podemos diminuir o poder de compra dele".

Acordo

O governo federal já negociou um acordo pelo qual os clientes que atrasarem as faturas por mais de um mês deixem de ser enquadrados no crédito rotativo para ingressar na modalidade de parcelamento. Ou seja, com um mês de atraso, o consumidor pagará as taxas do rotativo. No entanto, se não conseguir acertar as contas a partir do segundo mês, ele passará a pagar as taxas de parcelamento, que também são altas, porém menores que as do rotativo. A medida depende de regulamentação no Conselho Monetário Nacional (CMN).

Posicionamento

"O comércio deve se posicionar contra qualquer intervenção na relação entre clientes e fornecedores"

Cid Alves

Presidente do Sindilojas

"Se embutirmos juros para vender a prazo, vamos precisar de tempo, pois uma nova cultura vai estar sendo implementada"

Assis Cavalcante

Diretor da CDL Fortaleza