FGTS: imóveis têm valores elevados

00:00 · 24.01.2017

Brasília. O Ministério da Cidades alterou instrução normativa que regulamenta o programa Pró-Cotista, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para adequar os limites de contratação da linha aos preços máximos de aquisição de imóveis com recursos do fundo.

Em novembro do último ano, o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou que o valor máximo de imóveis financiados pelo FGTS deixasse de ser R$ 650 mil para R$ 800 mil - com algumas exceções, pois Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal tinham valor de R$ 950 mil aprovados pelo governo federal.

Instrução normativa publicada no Diário Oficial de ontem, 23, determina ainda que os contratos prevejam a amortização das operações de forma que, em cada pagamento, sejam liquidadas as prestações e os juros.

Contratações

As operações que tenham sido contratadas até 31 de janeiro poderão ser finalizadas até 31 de março com as condições vigentes anteriormente.

O Pró-Cotista destina recursos para financiamentos contratados por trabalhadores com contas por pelo menos três anos no FGTS que não tenham imóvel na região em que residam.