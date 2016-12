FGTS destina R$ 1,4 bi para habitação popular no Ceará

00:00 · 30.12.2016

Para a região Nordeste, serão alocados R$ 13,117 bilhões do FGTS para habitação popular, conforme publicação no Diário Oficial da União ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) destinará R$ 33,5 bilhões para a concessão de financiamentos imobiliários a pessoas físicas e jurídicas que beneficiem famílias com renda mensal bruta de até R$ 3,6 mil. Desse total, cerca de R$ 1,45 bilhão será para a área de habitação popular no Ceará, sendo R$ 705,6 milhões para apoio à produção de habitações.

Mais R$ 705,6 milhões irão para carta de crédito individual; R$ 29,4 milhões para Pró-moradia e R$ 14,7 milhões irão para carta de crédito associativa, de acordo com o orçamento operacional do fundo, publicado na edição de ontem (29) do Diário Oficial da União por meio da Instrução Normativa nº 32, de 28 de dezembro.

Para a região Nordeste, serão destinados R$ 13,117 bilhões, sendo R$ 6,36 bilhões para apoio à produção de habitações e mais R$ 6,36 bilhões para carta de crédito individual. Outros R$ 265 milhões serão destinados à Pró-Moradia.

Em âmbito nacional, R$ 5 bilhões irão para o Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Pró-Cotista). Desse total, 60% serão destinados ao financiamento de imóveis novos e, no mínimo, R$ 3,5 bilhões para imóveis com valor inferior a R$ 500 mil.

Pró-Cotista é uma linha de crédito dirigida à compra de imóveis novos ou usados com valor máximo de R$ 750 mil e o maior atrativo dessa linha é a taxa de juros, que é inferior às praticadas no mercado.

Demais operações

Além disso, R$ 1,5 bilhão será destinado ao financiamento de imóveis cujo valor de venda não ultrapasse R$ 800 mil, valor acima do teto da linha Pró-Cotista. Este valor só não valerá para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e no Distrito Federal, cujo limite é fixado em R$ 950 mil.

Financiamentos

O objetivo do programa de habitação é destinar recursos financeiros para a concessão de financiamentos de imóveis residenciais, exclusivamente para trabalhador titular de conta vinculada ao FGTS, observadas as condições do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e de utilização do Fundo de Garantia para a aquisição de moradia própria.

No total, o orçamento do FGTS destina R$ 63,5 bilhões para o setor habitacional em 2017.