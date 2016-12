Festas aumentam vagas temporárias

00:00 · 22.12.2016

Sine/IDT estava oferecendo nesta quarta-feira cerca de 160 vagas em Fortaleza ( Foto: Fabiane de Paula )

Por conta das festas de Natal e Réveillon, a última semana do ano é uma oportunidade para muitos trabalhadores ganharem um renda extra. Neste período, cresce a demanda por alguns profissionais, como seguranças de eventos, montadores de estruturas metálicas e cozinheiros. Nessa quarta-feira (21), o Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) estava ofertando cerca de 160 vagas para Fortaleza para diversos cargos.

Destas, 30 eram para segurança de eventos, cozinheiro geral (11); montador de estruturas metálicas (10); auxiliar de cozinha (8); atendente de mesa (5); churrasqueiro (4); entre outras vagas. Em todas as 37 unidades do Sine/IDT no Estado, a oferta girava em torno de 1.400 oportunidades. "Neste período, acaba havendo um incremento no número de vagas por conta dos festejos de fim de ano. Geralmente, a procura é maior por pessoas com, no mínimo, seis meses de experiência", afirma o coordenador de Intermediação de Profissionais do Sine/IDT, Rubens da Cunha Rodrigues.

Os trabalhadores, geralmente, são lotados em bares, restaurantes, festas de condomínio ou em clubes, por exemplo. De acordo com Rubens, neste momento de retração econômica, essas vagas temporárias ajudam várias pessoas a aliviar o bolso.

"Para alguns cargos, a predominância maior é de trabalhadores do sexo masculino, como é o caso da montagem de estruturas metálicas. Para outras vagas, as mulheres se destacam mais. Mas existem oportunidades diversas", observa Rubens.

Os interessados devem procurar a unidade do Sine/IDT mais próxima, das 8 às 17 horas, munidos de currículo, comprovante de endereço, de escolaridade, carteira de trabalho, RG e CPF. O atendimento também pode ser agendo pelo do site www.Sineidt.Org.Br. Informações sobre vagas não são dadas por telefone.