Férias escolares elevam peso do orçamento em até 30%

00:00 · 26.12.2016 por Carol Kossling - Repórter

Para economizar, os pais podem optar por atividades gratuitas em praças e teatros. Uma das ideias é fazer um piquenique e levar os produtos, ao invés de comprar fora ( Foto: Thiago Gaspar )

Com a chegada das férias escolares, as despesas familiares tendem a aumentar nos meses de dezembro e janeiro. Pois, com as crianças e os adolescentes passando mais tempo em casa, o consumo de água e luz, por exemplo, aumenta, e os gastos com lazer também. O bolso dos pais é o que mais sofre com toda essa agitação do período. Em alguns casos, o orçamento familiar sobe até 30% nas férias.

Para o mestre em educação financeira, Reinaldo Domingos, quando se fala em férias, existem dois caminhos: viajar, que, por incrível que pareça, se gasta menos, ou ficar em casa e assumir mais gastos com luz, água, gás, telefone e, principalmente, supermercados. "Isso levará a um crescimento das contas essenciais das nossas casas e impacta diretamente nas contas fixas do mês", alerta Domingos.

Ele justifica que, quando se faz uma viagem, é possível prever o quanto será gasto com passagens, hospedagens e passeios. Em casa, não existe isso, e a pessoa só vai descobrir nas contas dos próximos meses e nos gastos com o cartão de crédito. "Vão ter mais coisas na geladeira, despesas no cheque especial e no dinheiro, além das contas correlatas na manutenção de uma casa", observa.

A dona de casa Eronilza Roque Paixão, 39 anos, vive essa realidade quando a filha de dez anos, Laura, entra em férias escolares. "Sempre percebo a diferença, pois aumenta luz, água e despesas de supermercado", comenta. Sua filha passa a maior parte do tempo que está em casa assistindo filmes na Netflix e outros períodos no computador, navegando na internet.

Nas compras do mês em supermercados, também sente a mudança no hábito de consumo. "Se deixar, ela está todo tempo abrindo o armário para pegar biscoitos. Não sei de onde vem tanta fome", brinca.

Entre as guloseimas prediletas nos intervalos das refeições estão biscoitos, sucos e iogurtes. A dona de casa percebe um aumento nos gastos de, aproximadamente, 30% neste período de férias escolares da filha. "Também fazemos alguns passeios. Fomos recentemente no Iguatemi para ver a decoração de Natal e fizemos um lanche na praça de alimentação. Não tem como ir ao shopping com criança e não gastar nada", destaca.

Cuidados

O economista Allisson Martins orienta a fazer um orçamento para as férias. "A dica é que os pais comecem estimando os gastos com alimentação, energia, telefone e água, pois criança em casa é sinônimo de gastos fixos em alta. A partir desta etapa, você saberá a quantia disponível para aproveitar esse momento merecido", considera.

Na avaliação de Domingos, a providência a ser tomada é um bate-papo franco com as crianças para se ter uma organização melhor. "Isso é fundamental para conscientização, pois acabam ficando mais lâmpadas acessas nos diversos cômodos da casa, televisão, computadores, geladeira é aberta com mais frequência, banhos mais longos, uso de micro-ondas. Já é normal as pessoas cometerem 30% de acesso, neste período os 30% sobem para mais de 50%", diz.

O economia adverte que as extravagâncias devem ser evitadas, principalmente, porque o ano de 2017 já está próximo, e com ele virão contas como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto Predial e Territorial urbano (IPTU), matrícula, material escolar, entre outras despesas relacionadas ao início do ano.

Lazer fora de casa

Para conseguir aproveitar as festas gastando menos, a ideia é fazer pesquisas de atividades gratuitas em praças e teatros para economizar. Segundo Domingos, a pessoa pode fazer um piquenique e levar os produtos, ao invés de comprar fora. Pode fazer algo pela primeira vez. Uma oportunidade sem acrescer muito dinheiro, olhar para dentro do entretenimento, checar promoções nos dias do cinema. É preciso inovar e ousar na sua opinião.

Martins sugere usar a criatividade com as crianças, como sessões de cinema em casa, passeios de bicicleta, jogos educativos e atividades culturais gratuitas. "Até o videogame pode entrar no roteiro das férias, pois este é exatamente o período mais adequado para a diversão com os pequenos", aponta.

Metas

Domingos lembra que o acréscimo vai existir e deve ser administrado com o diálogo, dizendo que a criança e o adolescente pode ajudar no sentido de cumprir metas "Por exemplo, se o filho quer um videogame e os pais não podem comprar no momento, metas podem ser estabelecidas. É preciso dialogar, colocar este motivo na mesa da família e analisar de onde será economizado, da água, da energia, da alimentação", analisa. Reinaldo Domingos lembra que existem os sonhos da família, coletivos e individuais. "É preciso trocar excesso por objetivo, por um sonho e desejo. É preciso ter um agente motivador", conclui.

Allisson Martins acrescenta que, para as pessoas que ainda desejam viajar, os sites de pesquisas preços de pacotes e destinos podem ser uma boa alternativa. Principalmente, buscando sites e aplicativos especializados como Trivago, Decolar, Airbnb e Booking.Com.