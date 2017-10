Feriado: 144 mil vão desembarcar na Capital

01:00 · 10.10.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

O Aeroporto Internacional Pinto Martins deve movimentar, no período de 10 a 16 de outubro, cerca de 144 mil passageiros, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O número representa um crescimento de 50% em relação ao ano passado, quando o terminal recebeu 96 mil pessoas em igual período.

Para atender a alta demanda do período do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta quinta-feira (12), as companhias aéreas que operam no Pinto Martins vão disponibilizar 29 voos extras de/para Fortaleza entre 11 e 15 de outubro.

"A Gol disponibilizará 18 voos extras, com saídas de Brasília, Confins, Guarulhos, Recife, São Luís e Salvador com destino a Fortaleza para que os clientes possam aproveitar o feriado comemorado no dia 12 deste mês", informou a companhia.

Já a Latam Airlines comunicou que vai operar 10 voos extras no aeroporto de Fortaleza entre os dias 11 e 15 de outubro, com partidas de São Paulo/Guarulhos, Brasília, Belo Horizonte/Confins, Belém e Recife".

A Azul informou que praticamente não terá incremento de operações para o feriadão. "Haverá apenas um voo extra, no dia 15, no trecho Teresina-Fortaleza. Na capital cearense, temos uma média de 10 voos diários para sete cidades (Caiena, Confins, Manaus, Recife, São Luís, Teresinha e Campinas)", comunicou a companhia.

Valor dos bilhetes

Mesmo que a recomendação dos especialistas seja se programar para uma viagem com pelo menos seis meses de antecedência, verificou-se que o preço de bilhetes aéreos para o período do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, que vai de 11 a 15 de outubro, estão bem acima dos praticados pelas companhias usualmente. Aliado a isso tem-se o fato de que Fortaleza é uma das cidades mais procuradas pelos turistas em épocas de feriado.

O maior valor encontrado ontem pela manhã (9) foi de R$ 2.364, já incluídas as taxas, para trechos de ida e volta de Brasília para Fortaleza. O menor preço buscado foi de R$ 759, com as taxas, para uma viagem de Belém para Fortaleza, com saída no dia 11 e retorno no dia 15 deste mês.

Além de Brasília e Belém, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre também compõem a pesquisa direta de passagens feita pela reportagem. Para os trechos de ida e volta de São Paulo, levando em consideração todas as opções de aeroportos (Congonhas, Guarulhos e Campinas), os preços ficaram em R$ 1.941, com as taxas.

No caso do Rio de Janeiro, com opções de saída e retorno do Galeão e Santos Dumont, os consumidores precisam desembolsar para chegar a Fortaleza pelo menos R$ 2.013. Já da capital gaúcha, os viajantes têm de pagar no mínimo R$ 2.212. Saindo de Manaus, os valores dos bilhetes mais em conta estão em R$ 1.470 para passagens de ida e volta, incluídas as taxas. Já para Recife, os consumidores precisam desembolsar pelo menos R$ 998 para os bilhetes nesta época do feriadão.

Agências de viagem

As agências de viagens estão satisfeitas com as vendas nos feriados deste ano, na comparação com 2016. Para a supervisora da Casablanca, Suane Lima, em 2017 as vendas foram melhores que no ano passado. "A gente tem percebido que está bem diferente. Vendemos mais, houve mais solicitação. Tudo está se restabelecendo. A procura está bem maior", acrescenta.

De acordo com ela, para este feriadão do dia 12 de outubro, as pessoas procuram destinos mais próximos de origem, como resorts no Ceará, Jericoacoara, Salvador e Rio de Janeiro. "A gente começa a vender seis meses antes. Em cima da data, a gente não tem venda. E em 2017, a procura foi bem melhor", afirma Suane Lima.

Para a CVC, "a procura por viagens para esse feriado estão bem aquecidas, principalmente para os destinos nacionais, apesar das viagens internacionais estarem bastante convidativas, com preços acessíveis".

Destinos

A CVC informou ainda que as viagens nacionais representam 60% do volume de vendas contra 40% das viagens rumo ao exterior ao longo do ano. "Os destinos de sol e praia pelo Brasil continuam sendo a preferência nacional e lideram as vendas da CVC há mais de 30 anos".

Em nota enviada à reportagem, a agência de viagens afirmou ainda que os cearenses vão aproveitar o feriado para fazer viagens próximas da cidade de origem, principalmente nos litorais, como Morro Branco, Beberibe e Jericoacoara.