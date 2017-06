Feriadão de Corpus Christi anima setor hoteleiro

00:00 · 12.06.2017

No feriadão de Corpus Christi, que começará no próximo dia 15 e segue até 18 de junho, a taxa média de ocupação hoteleira no Ceará deverá superar o índice de 55% contabilizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE) em igual período de 2016. Segundo o vice-presidente da entidade, Darlan Leite, a taxa já está em 54,04%. "Fazemos esse cálculo com base nas reservas efetuadas. Como ainda faltam alguns dias, certamente, vamos conseguir superar a taxa do ano passado", comemora.

.CE: hotéis esperam superar 72% de ocupação nesta alta estação

Darlan lembra que grande parte dos turistas que vêm ao Ceará nos feriadões chegam por Fortaleza, embarcando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, e vão para os principais destinos turísticos do Estado, como Jericoacoara, Canoa Quebrada, Praia das Fontes, Porto das Dunas e Cumbuco.

Rota das Falésias

Desde julho do ano passado, o turista conta com mais uma opção para conhecer as principais praias e belezas naturais do litoral leste do Ceará, saindo de Fortaleza até Icapuí. São mais de 200 quilômetros de praias em uma semana de viagem. O visitante tem opções de roteiros que incluem turismo, gastronomia, cultura e artesanato. Os pacotes são oferecidos pela CVC.

Darlan Leite também preside a Associação da Rota das Falésias da Indústria do Turismo (Arfit) e informa que, para os turistas que moram em estados vizinhos ao Ceará, a CVC conta com pacotes que incluem traslado de ônibus, em parceria com a Guanabara. "Neste caso, os pacotes ficam mais em conta, porque não incluem passagens aéreas. Nós, da indústria hoteleira do Ceará, estamos constantemente buscando parcerias com os setores público e privado e traçando estratégias para enfrentar as dificuldades econômicas responsáveis por retrair o consumo no País", acrescenta. (RS)