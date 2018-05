Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 150 mil

00:00 · 07.05.2018

Caixa colocará à venda unidades com preços que podem chegar até R$ 1,5 milhão ( Foto: JL Rosa )

Fortaleza/Brasília. O 14º Feirão da Casa Própria da Caixa vai disponibilizar em Fortaleza imóveis entre R$ 150 mil a R$ 1,5 milhão. O evento ocorre de 25 a 27 de maio no Espaço Jangada, no Shopping Iguatemi. No último fim de semana, o Feirão aconteceu nas cidades de Porto Alegre, Salvador e São Paulo.

No período de 18 a 20 de maio, o evento ocorre nas cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, São Luís e Uberlândia. Na última rodada, o Feirão encerra seu calendário com atividades em Brasília, Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e Recife. Na Capital, serão disponibilizados para financiamento 6.400 imóveis, entre novos e usados.

Brasil

Considerado o maior evento do setor de imóveis no País, o Feirão envolve a participação de 559 construtoras, 422 correspondentes imobiliários da Caixa e 124 imobiliárias. Estarão disponíveis para venda, ao todo, 179 mil imóveis novos e 23 mil usados. A expectativa é gerar R$ 15 bilhões em negócios, valor superior aos R$ 13 bilhões do ano passado. Segundo a Caixa, um total de 1.600 empregados do banco participam no evento.

Líder no segmento de crédito habitacional no País, respondendo por 70% das operações, a Caixa tem R$ 82,1 bilhões para financiar a compra de imóveis em 2018. Cerca de 11 mil imóveis da própria instituição estarão disponíveis para venda, por meio de licitação aberta, venda direta e leilão.

Redução de juros

Para requerer aprovação de crédito habitacional pela Caixa, o interessado precisa apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de renda e residência atualizados. O Feirão ocorre menos de um mês depois de a Caixa anunciar redução dos juros para financiamento da casa própria. As taxas mínimas passaram de 10,25% ao ano para 9%, no caso de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% ao ano para 10% para imóveis do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).