Feijão-verde puxa recuo de 25% em itens na Ceasa

01:00 · 18.09.2018

O quilo do feijão-verde ficou mais barato entre a segunda semana de agosto e a segunda semana de setembro. O alimento vendido na Ceasa passou de R$ 8,00 para R$ 6,00 no período ( FOTO: NAH JEREISSATI )

Para administrar bem o orçamento familiar, os consumidores do Ceará estão pesquisando mais os preços dos alimentos e investindo em produtos da safra que, em geral, têm preços melhores. Nesse sentido, a pesquisa da Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) ajuda na hora de escolher o que levar para casa. Neste mês, por exemplo, o consumidor tem a opção de adquirir o quilo do feijão-verde por um valor até 25% mais barato.

O quilo deste tipo de feijão custava R$ 8,00 na segunda semana de agosto e caiu para R$ 6,00 na segunda semana de setembro, de acordo com dados das (Ceasa). Apesar de já ter passado o período chuvoso, o feijão-verde continua arrefecendo os preços pois a oferta deste produto de cultivo irrigado está conseguindo abastecer bem o mercado, segundo o analista de mercado da Ceasa, Odálio Girão.

"É um produto de irrigação, que vem principalmente do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. Esse tipo de cultivo tem conseguido manter os preços sem novas altas. Ele só vai subir um pouco no fim do ano", esclarece Odálio. Ele acrescenta que durante a quadra chuvosa, o feijão-verde pode chegar a custar R$ 3,00, metade do preço atual.

Empatada com o feijão-verde, a couve-flor também está pesando 25% menos no bolso do consumidor. O preço de comercialização deste produto passou de R$ 2,80 para R$ 2,10 o quilo. A explicação é basicamente a mesma: a grande oferta. O quilo do tomate longa vida também é destaque por conta da redução do valor. Segundo a Ceasa, o item registra variação negativa de 17,39%, custando R$ 1,90 o quilo contra R$ 2,30 em agosto.

Safras colhidas

Completando os quatro primeiros lugares que mais tiveram redução de preço está a cebola (-14,71%), sendo vendida a R$ 1,45 o quilo.

"Nós temos muitas safras sendo colhidas agora e com o forte abastecimento que estamos o preço despenca", explica Odálio. Ele acrescenta que a cebola continua caindo e chegou ao patamar histórico de R$ 1,00 ontem (17) com produto chegando de Pernambuco, Rio Grande do Sul, além das importadas da Holanda e Espanha.

"Alguns pequenos e médios produtores locais estão até tendo prejuízo, porque com o preço tão baixo não está valendo a pena fazer a colheita do que foi plantado", ressalta Odálio.

Para evitar

Já entre os produtos que registraram elevação, devem ser evitados neste momento principalmente a acerola, com alta de 44%; a goiaba, que ficou 42,50% mais cara; e o limão (25%). Odálio Girão explica que a acerola é um item muito visado pela fábricas de polpas de frutas em um período de queda nas colheitas, combinação que fez o preço disparar. "Aqui no Estado, nós temos produção em Maranguape e na Serra da Ibiapaba, mas nesta segunda localidade a produção quase toda é destinada à exportação e somente a de Maranguape não está sendo o suficiente", afirma.

O mesmo acontece com a goiaba. Conforme Odálio Girão, houve uma redução das colheitas na região do Vale do São Francisco, de modo que o volume produzido em Russas não está conseguindo manter o mercado aquecido. Sobre o limão, o analista de mercado da Ceasa explica que o item está saindo de safra. "O limão é produzido principalmente em Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Quixeré, e estão todas com colheita reduzida".

Ele finaliza afirmando que este é um bom momento para o consumidor aproveitar os preços baixos enquanto eles permanecem nestes patamares. "As pessoas ainda estão cautelosas. Por conta da greve dos caminhoneiros, no fim de maio, os valores subiram bastante e isso deixou o consumidor tímido. Agora é que o consumo mais acentuado está voltando", arremata.