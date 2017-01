Feijão vai à mesa no CE em menor quantidade

00:00 · 12.01.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

O preço do feijão de corda, que chegou a R$ 12 o quilo, caiu em Fortaleza, mas continua em um patamar elevado, custando entre R$ 10,19 e R$ 10,90 nos supermercados da Capital cearense ( Foto: Natinho Rodrigues )

Ele é tradição na mesa do brasileiro, mas ficou menos visível na dispensa - e no prato - em 2016. No último ano, o feijão, grande vilão da inflação, chegou a subir mais de 100%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ele também foi destaque na pesquisa da cesta básica de Fortaleza, feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com alta de 58,88% em 2016, levando o consumidor a repensar na hora de colocar o item no carrinho do supermercado.

É o caso do feijão-mulatinho, item que teve a maior alta em 2016 a nível nacional: 101,59%. Além dele, tiveram avanços expressivos nos preços o feijão preto (78,05%); feijão macassar (ou fradinho), cuja alta foi de 58,35% e o feijão carioca (rajado), com alta de 46,39%. Em Fortaleza, as variações seguem a tendência nacional, com alta de 90,48% no feijão mulatinho; 63,69% no fradinho e 43,38% no feijão carioca. O feijão preto não faz parte do levantamento do IBGE na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em supermercados da Capital, o feijão de corda chegou a custar em torno de R$ 12 o quilo. O preço aliviou nos últimos meses, mas continua em um patamar elevado. Conforme pesquisa direta feita pela reportagem na última terça (10) em quatro estabelecimentos de Fortaleza, o grão foi encontrado custando entre R$ 10,19 e R$ 10,90. O feijão preto foi visto entre R$ 5,99 e R$ 9,89, variação de 65,1% entre o menor preço e o maior preço levantados. O feijão carioca foi encontrado custando até R$ 7,99 o quilo, enquanto o branco foi visto a R$ 6,49.

Em Iguatu, no interior do Estado, o item custava entre R$ 8 e R$10 nesta semana. Já em Sobral, o feijão de corda custava menos da metade do maior preço visto na Capital: R$ 5,15.

Substituição

Para a professora de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará (UFC), Helena Selma Azevedo, o feijão está sendo substituído por um outro item conhecido do brasileiro que é bem mais barato: o macarrão. Entretanto, ela avalia que a substituição é preocupante. "Ele fica satisfeito, mas não tem os nutrientes. Esses alimentos mais vazios tem entrado cada vez mais na mesa dos brasileiros, principalmente entre os mais pobres", explica, destacando também a entrada de outros produtos como os salgadinhos feitos à base de milho.

Hábitos alimentares

Ela avalia que o consumo do feijão começou a cair antes mesmo do movimento de alta nos preços e se intensificou com a inflação. Helena Selma reforça que, em 2017, se houver uma produção interna maior de feijão, os preços devem cair.

"Se nós tivermos mais um ano de seca, a tendência é que haja uma piora desse cenário, porque a gente acaba tendo que receber de outros estados", diz a professora, ponderando que o quadro do preço do feijão irá depender das chuvas.

Assim, Helena Selma indica que, em 2017, as pessoas voltem a consumir o produto, deixando mais de lado os maus hábitos alimentares. "O consumo do feijão é importante como fonte de proteína, enquanto o outro (macarrão) só engorda e 'sacia'. A pessoa come e fica aparentemente saciada, mas o organismo sente fome de nutrientes", acrescenta a professora.

