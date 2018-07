Fazenda irá reduzir projeção do PIB de 2018

01:00 · 13.07.2018

Ministro deve oficializar a nova meta na próxima semana, quando acontece a divulgação de relatório pelo governo

Brasília. O governo vai reduzir sua projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,5% para 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2018. A informação foi antecipada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. A mudança será feita oficialmente durante a divulgação do relatório de receitas e despesas do governo, que será publicado na próxima semana.

Os analistas de mercado ouvidos pelo Banco Central no boletim Focus esperam uma alta de 1,5%. Há quatro semanas, essa expectativa era de 1,9%. No final do mês passado, o BC também diminuiu sua projeção para a expansão da atividade econômica neste ano para 1,6%.

A autoridade monetária atribuiu a mudança à perda de ritmo da recuperação, à estagnação da confiança de empresas e consumidores na economia e à paralisação dos caminhoneiros.