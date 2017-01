Faturamento da indústria cai 12,1%

00:00 · 31.01.2017

São Paulo. Empresas do setor industrial terminaram o ano de 2016 com queda de dois dígitos no faturamento. Dados apresentados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), ontem, mostram que o faturamento real do setor caiu 12,1% no acumulado do ano passado na comparação com 2015. No relatório de Indicadores Industriais, a CNI diz que "2016 foi um ano de muitas dificuldades" e os números "mostraram expressivas quedas na comparação com 2015".

Segundo o relatório, o ano passado terminou com queda de 7,6% nas horas trabalhadas na produção e retração de 7,5% no emprego industrial. A massa salarial caiu com ainda mais força e recuou 8,6% no acumulado do ano, na comparação com 2015.

O documento da CNI mostrou que o rendimento médio real caiu 1,2% no ano e registrou recuo de iguais 1,2% em dezembro na comparação com novembro na série com ajuste sazonal.

O emprego subiu pela primeira vez após 23 meses seguidos de queda, segundo o relatório dos Indicadores Industriais produzido pela entidade industrial. O emprego apresentou ligeira reação em dezembro passado, com alta de 0,2% ante o mês anterior (novembro), apresentando o primeiro aumento após 23 meses de piora.