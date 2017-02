Famílias querem viajar a Fortaleza

00:00 · 04.02.2017

O Ceará volta a ser destaque em pesquisas realizadas por grandes sites de viagens e hospedagens. Desta vez, levantamento feito pelo Airbnb, realizada online pela empresa Harris Poll, aponta que Fortaleza é um dos 15 destinos mundiais mais bem cotados por famílias viajantes (definidas por pais com filhos menores de 18 anos que já fizeram viagens familiares). A capital cearense não é apenas a única cidade do Brasil a figurar na lista. É também o destaque em toda América do Sul.

Segundo a pesquisa, quase metade dos entrevistados (43%) declarou que prefere viajar para novos destinos todos os anos, enquanto 45% disse que o ideal é misturar locais já conhecidos com aventuras ainda inéditas. Com base nos dados, o Airbnb conseguiu detectar alguns destinos tendência, que estão sendo mais buscados entre as famílias usuárias da plataforma em 2017. De Osaka, no Japão, a Malibu, na Califórnia, passando por Fortaleza, no Nordeste, e Valência, na Espanha, o site detectou as 15 principais cidades que mais cresceram em número de chegadas de hóspedes e que devem receber muitas famílias este ano.

A pesquisa também revelou padrões inesperados quando se trata de viagens em família em 2017. Para começar, as férias em família estão acolhendo a todas as gerações. Pelo menos 34% das viagens incluem os avós, e 1 em cada 5 (20%) geralmente incluem amigos. Quando se trata de escolher onde ficar, metade dos viajantes em família (50%) expressou a necessidade de cômodos espaçosos para abrigar um grande grupo.

Os pais também estão ganhando mais espaço no quesito férias em família. Tanto que, 42% declaram planejar as viagens, incluindo a escolha do destino e as atividades e passeios.

Atividades

Outra curiosidade: oito em cada 10 famílias (79%) acredita que seus filhos preferem experimentar atividades ao invés de apenas assistir. A maioria, cerca de 78% considera que trocas culturais e educativas são importantes e deve ser levadas em conta na hora de escolher o destino.