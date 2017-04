Falta de investimento e de fiscalização é entrave

00:00 · 08.04.2017

Apesar de muitas empresas ainda não cumprirem integralmente o que diz a Lei do SAC (Decreto 6.523/2008), a regulamentação criou parâmetros que podem ser usados, pelos consumidores, em eventuais pedidos de reparação judicial, diminuindo, assim, a vulnerabilidade do consumidor. O decreto criou uma série de regras para o atendimento de empresas fornecedoras de serviços regulados pelo Poder Público federal, tratando de dúvidas, reclamações, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços.

Entre os fornecedores regulados, estão, por exemplo, empresas de televisão por assinatura, energia elétrica, telefonia e internet. "Na verdade essa é uma lei que, se ela tivesse uma boa execução e aplicabilidade, ela seria excelente", diz Claudia Santos, diretora do Procon Fortaleza. "O que ocorre é que os SACs não dão a resposta que os consumidores desejam, nem na resolutividade dos problemas como na agilidade", diz.

Regras do SAC

O decreto estabelece, por exemplo, que o contato com o atendente tem de ser uma opção no primeiro menu eletrônico e em todas as suas subdivisões, que o consumidor não terá a sua ligação finalizada pelo fornecedor antes da conclusão do atendimento e que nos casos de reclamação e cancelamento de serviço, não será admitida a transferência da ligação, devendo todos os atendentes possuir atribuições para executar essas funções.

"O que ocorre é que ainda falta investimento das empresas para que essa lei seja cumprida", diz Cláudia Santos. Outra regra estabelecida pelo decreto é a fixação de prazo de 60 segundos para que o consumidor seja atendido, exceto para serviços financeiros, que é de 45 segundos, prazos que nem sempre são obedecidos.

Para o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Lodi Marchetti, o que falta para que a lei seja efetivamente aplicada é uma ação mais eficiente por parte dos órgãos de fiscalização. "Acredito que as multas e sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor não são aplicadas como deveriam e elas acabam sendo subutilizadas. Então é preciso que haja esse acerto para que o decreto cumpra o seu papel", ele diz.

Cancelamento

De acordo com Cláudia Santos, o cancelamento de serviços é um dos maiores problemas citados pelos consumidores. "Principalmente de TV por assinatura", ela diz. "É uma dificuldade grande para cancelar esses serviços". Segundo Igor Lodi, muitas empresas tentam dificultar o cancelamento prolongando a ligação. "A lei diz que no primeiro contato o cliente já pode cancelar o serviço, mas algumas vezes ocorre do atendente passar a ligação para outro setor como forma de evitar o cancelamento".

Base legal

Mesmo considerando que, em geral, o atendimento dos SACs ainda deixa muito a desejar. Igor Lodi avalia que o fato do decreto existir já uma vitória para o consumidor. "Muitas vezes as pessoas dizem que o SAC não funciona, mas é com base nesse decreto que essas pessoas podem pedir uma reparação judicial", diz. O advogado recomenda que o consumidor sempre faça a reclamação por escrito, preferindo os canais tradicionais, como a ligação telefônica, do que usar as redes sociais. "Como a ligação fica gravada por até 90 dias é importante ele pedir o número do protocolo para o caso de precisar entrar com alguma ação na Justiça".