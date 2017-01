Exportador quer captar oportunidade

00:00 · 30.01.2017

Brasília. Após a desistência dos Estados Unidos da Parceria Transpacífico (TPP), o setor exportador brasileiro aumenta a pressão para que o governo aproveite a oportunidade e acelere negociações para tentar ocupar parte do espaço surgido após o passo atrás dos norte-americanos. Para exportadores, México, Japão e Canadá são alguns dos mercados com potencial a ser explorado imediatamente.

A perspectiva de um governo norte-americano protecionista e contrário a acordos multilaterais, com o novo presidente Donald Trump, agita setores exportadores, que já aumentam a pressão para que o governo acelere ações para ampliar o acesso a mercados. Esse pedido tem chegado com mais frequência às autoridades em Brasília.

Com a frustração das negociações para o TPP, concorrentes de outros países (como os de frango e suínos dos EUA ou café do Vietnã) não ganharão acesso facilitado aos mercados do grupo. Por isso, brasileiros querem agir para ocupar o espaço.