Exportação pelo Aeroporto sobe 7%

00:00 · 14.01.2017

O volume total movimentado no terminal de logística de carga, de 5.624,7 toneladas entre importação e exportação, cresceu 1%

Como em outros modais, o Ceará tem se firmado também via avião como um exportador de frutas, calçados e couros, segundo atestou o gerente de Negócios em Logística de Carga do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Rinaldo Tolentino. De 3.895,9 toneladas movimentadas em 2016, 65% foram somente de frutas, com destaque para o mamão papaya e manga. Já os outros dois artigos exportados representaram 8,5% e 7%, respectivamente.

O número geral significou um incremento de 7% nas exportações a partir do Aeroporto de Fortaleza no último ano. De acordo com a Infraero, administradora do terminal, o terminal de logística de carga (Teca) "também contabilizou aumento de 1% da movimentação total (Importação + Exportação), com 5.624,7 toneladas".

Destinos

Entre os destinos das frutas, o gerente aponta para Portugal e Itália como os países de maior demanda na Europa. "Isso, em parte, se deve à posição estratégica do estado do Ceará em relação à Europa e ao fato de termos voos da TAP saindo diariamente com destino direto para Lisboa", conta Tolentino. México e Estados Unidos são os destinos dos calçados e couro.

Meta

"Já estamos dando prosseguimento ao nosso cronograma de visitas a clientes estratégicos, definindo novos segmentos para prospecção, preparando uma apresentação a ser realizada nas câmaras setoriais de exportação do governo do Estado e também preparando um material de apresentação da estrutura do Teca de Fortaleza", afirma o gerente sobre o planejamento para 2017.