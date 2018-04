Exportação de pescado no CE está ameaçada

01:00 · 28.04.2018

Na opinião de empresários do setor, a redução das vendas está ligada à suspensão de emissão de certificado sanitário internacional ( Foto: Antonio Carlos Alves )

O Ceará é um dos poucos estados do País a manter a exportação de pescados estável no primeiro trimestre deste ano. Líder do Brasil no segmento, o Estado enviou 940 toneladas para 19 países, com faturamento de US$ 5,2 milhões de janeiro a março, um avanço sutil de 1,4% em comparação com igual período do ano passado. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio), os maiores compradores foram Estados Unidos (US$ 2,6 milhões), seguidos por Guatemala (US$ 778 mil) e China (US$ 472 mil).

O cenário nacional, contudo, é nebuloso. Após três anos consecutivos crescendo no primeiro trimestre, o valor da exportação de pescados no País caiu 34% em 2018, em relação a igual período de 2017. O valor caiu de US$ 42,9 milhões em 2017 para US$ 28,3 milhões neste ano, segundo o Sindicato.

A queda, na opinião dos empresários do setor, estaria ligada à proibição de exportação à União Europeia. De acordo com representantes do segmento pesqueiro, a determinação do governo brasileiro de suspender a emissão de certificação sanitária internacional para pescados destinados à Europa, em vigor desde 3 de janeiro, está impedindo as saídas ao velho continente e afetando todo o mercado.

Quedas

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Secex/Mdic), dentre os principais estados exportadores, as maiores quedas foram registradas em Pernambuco (-94,7%), Espírito Santo (-89,4%), Rondônia (-88,5%), Bahia (-79,4%), Rio Grande do Norte (-74,7%), Rio Grande do Sul (-61,5%) e Santa Catarina (-38,9%). Em valores absolutos, a maior queda foi gaúcha, caindo de US$ 10,1 milhões no primeiro trimestre de 2017 para US$ 3,9 milhões neste ano.

Não é possível atribuir as quedas somente ao fechamento do mercado europeu, mas empresários consideram a situação intrínseca. Conforme o diretor do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio), Paulo Gonçalves, a proibição deve atrapalhar a safra da lagosta, que inicia em junho, após o período de defeso, além de afetar a credibilidade do País.

Gonçalves está em Bruxelas, na Bélgica, participando do Seafood Expo Global, principal feira de comércio de frutos do mar do mundo. Para o diretor, o Brasil já perde uma grande oportunidade de negócios neste evento, uma vez que a situação gera descrédito dos compradores quanto ao produtor brasileiro entregar os pedidos.

"Estamos em Bruxelas, mas infelizmente perdemos a principal vitrine. Passamos o ano investindo em melhoria dos produtos e no momento de negociar temos compradores interessados, mas não sabemos se conseguiremos entregar a venda. É um risco alto fechar contratos dessa maneira", destacou.

Segundo o Sindfrio, esta é a primeira vez desde 2009 que o Brasil não terá um espaço para receber os importadores estrangeiros no evento, considerado o mais importante do setor. Em 2017, o estande brasileiro contou com 31 empresas expositoras e três associações.

Danos colaterais

O presidente do Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura (Conepe), Alexandre Espogeiro, aponta ainda danos colaterais causados pela proibição de exportação à Europa. De acordo com ele, outros países importadores de pescados brasileiros já estão querendo barganhar o preço das aquisições. "Estamos muito preocupados. O mercado sabe que estamos sem poder fornecer à Europa e por conta disso ficamos com uma maior oferta disponível. Isso está prejudicando as vendas nacional e internacionalmente", ressaltou ele.

Algumas empresas alegam que já sentem queda de 30% no valor ofertado pelos seus produtos. Espogeiro destaca também a descontinuidade na execução das políticas voltadas para o setor. "O maior problema da pesca no Brasil não são os barcos, nem as indústrias. É a falta de continuidade nas políticas públicas. Temos um potencial imenso que esbarra na burocracia do Governo", reclamou.

Os empresários ainda questionam que a proibição foi feita sem haver separação de segmentos. Um exemplo é o da pele de tilápia, cuja produção exportada é destinada à Europa para a indústria química e farmacêutica utilizar na fabricação de colágeno e cápsulas de medicamentos.