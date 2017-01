Evento gera oportunidade de negócios em Fortaleza

01:00 · 12.01.2017

O evento de cultura pop e oriental Sana Fest realizará, dentro de sua programação, a segunda edição do projeto Empreender Geek, um espaço para apresentação de cases, projetos, iniciativas e possibilidades, para os que pretendem atuar profissionalmente e empreender em áreas vinculadas ao setor criativo. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de janeiro no Centro de Eventos.

> Mercado geek ganha força com novas lojas

O projeto Empreender Geek atrai negócios focados especialmente em tecnologia, internet, games, música e, principalmente, entretenimento. Segundo Igor Lucena, diretor do Sana Fest, é um espaço de apoio às iniciativas inovadoras para que se aumente o dinamismo da economia local e regional, independentemente da área, seja de serviços, produtos ou soluções.

Aprimoramento

O objetivo é oferecer oportunidade de aprimoramento profissional para os participantes, por meio de painéis, palestras, apresentações de cases de sucesso. "O Empreender Geek promove a inserção de projetos da comunidade para que os empreendedores tenham acesso a novas oportunidades e a formação de networking", explica Igor.

O evento oferece oportunidades com espaços próprios para negócios. Para participar basta adquirir ingresso para o Sana Fest, as plataformas de palestras ocorrem no evento.