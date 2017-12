Eusébio oferta imóveis amplos com menor preço

01:00 · 14.12.2017

A cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), se destaca no cenário local como alternativa para quem busca um lugar mais tranquilo para viver, sem abrir mão das vantagens ofertadas pela Capital. Com a qualidade de vida como grande atrativo, o Município da RMF tem imóveis com cerca do dobro do tamanho e vendidos pela metade do valor médio praticado em Fortaleza.

Conforme o gerente comercial da Simpex Incorporações, Diogo Milanesi, a região de Eusébio possui grande potencial no mercado imobiliário.

"Costumamos nos referir ao Eusébio como um novo centro de qualidade de vida. Você tem uma cidade menos adensada, sendo ocupada com mais calma, mais planejamento, com a possibilidade ainda de viver em casas, condomínios, onde você tem segurança e pode proporcionar aos seus filhos aquilo que você tinha no passado, como brincar na rua, ter acesso ao lazer, liberdade", afirmou.

Mais barato

Segundo Milanesi, a aquisição de imóveis em Eusébio tem ainda o diferencial positivo de o valor do metro quadrado ser inferior ao praticado em Fortaleza, com possibilidade de construções maiores que as da Capital, tornando assim o negócio ainda mais vantajoso. Além disso, ele aponta que o mercado reconhece a cidade da RMF como um ponto de sossego e refúgio para a agitação da Capital. Nisto, inclusive, já há diversas opções de serviços e empresas que estão se instalando em Eusébio, levando ainda mais conforto à região.

"Eusébio tem recebido muita coisa, tem se tornado uma cidade grande. Fora que a ligação com Fortaleza, que se dá pela CE-040, é uma via expressa, muito rápida. Em 15 minutos você está na Capital. É perto da Avenida Washington Soares, perto de centros comerciais, dá para chegar fácil à Aldeota. Facilitou muito a vida de quem escolheu morar no Eusébio", avaliou.

Desde o último sábado (9), as incorporadoras Simpex e Dasart estão com um stand de vendas no Shopping Rio Mar Fortaleza, no Espaço Gourmet no L1. O stand oferecerá corretores de plantão durante o horário de funcionamento do shopping e descontos inéditos nos principais empreendimentos das empresas. Em foco, estão as unidades dos condomínios Grand Essence e Grand Reserva, no Eusébio.

A campanha, batizada de "Ano novo, vida nova", oferece preços e condições especiais de pagamento. O Grand Essence, condomínio com unidades de 110 metros quadrados, é vendido a partir de R$ 488,9 mil. Já o Grand Reserva tem unidades de 132 metros quadrados a partir de R$ 554,9 mil.

"Todas as unidades estão em condomínio fechado. Tenho um com 4,5 mil metros de área de lazer, com vários diferenciais e itens. Temos também diferenciais construtivos como acabamento superior. Só trabalhamos com material de primeira linha, entregamos o condomínio equipado. Eles contam com academia, quadra de futebol gramado, piscina", completou.

Ainda, conforme enumerou o gerente comercial da Simpex, há o diferencial de os imóveis possuírem espaço para quintal.

Atendimento

A campanha de vendas "Ano novo, vida nova", no Shopping Rio Mar Fortaleza, seguirá até o mês de janeiro. O atendimento no stand ocorre de segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingo, das 12h às 20h.