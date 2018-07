Europeus são 76% dos viajantes que vêm ao CE

01:00 · 14.07.2018 por Ingrid Coelho - Repórter

O clima tropical, as praias, a culinária diferenciada e outros atributos turísticos do Ceará parecem agradar de maneira especial aos europeus. Dos 74.497 turistas que chegaram ao Brasil pelo Estado em 2017, 76% ou 57.067 eram do velho continente. Os dados fazem parte do Anuário Estatístico do Turismo 2018 (ano base 2017), divulgado pelo Ministério do Turismo, e abrangem as chegadas por modal aéreo e marítimo. Entre os países que mais emitem turistas ao Ceará, a França é destaque, com 12.376 pessoas enviadas ao Estado no ano de 2017.

O número de franceses que chegaram ao Ceará em 2017 representa 21,6% do total de europeus que vieram ao Estado no ano passado e revela um crescimento de 16,9% em relação ao número de franceses que desembarcaram no Estado em 2016 (10.585). Ainda entre os países da Europa, também se destacou na emissão de turistas ao Ceará em 2017 a Itália, com 10.441. O número, entretanto, representa queda ante 2016, quando 13.288 italianos chegaram ao estado do Ceará.

País europeu que costuma receber grande quantidade de brasileiros, Portugal também foi destaque na emissão de turistas. No Ceará, desembarcaram 7.383 portugueses em 2017 contra 9.164 em 2016. A Alemanha enviou 6.608 pessoas, ante 7.898 no ano imediatamente anterior. Já a Suíça apresentou leve crescimento, com 4.971 turistas no ano passado frente a 4.657 suíços em 2016.

Entre os anos de 2016 e 2017, entretanto, o número de europeus vindo ao Ceará caiu ao passar de 62.122 para 57.067, de acordo com o levantamento. Do total, 56.996 chegaram usando modal aéreo e apenas 71 chegaram por via marítima.

América do Sul

Os países da América do Sul também foram importantes na emissão de turistas ao Ceará. A Argentina figura no topo da lista, com 11.311 pessoas em 2017 contra 10.123 no ano anterior, 2016, crescimento de 11,7%. A Colômbia enviou 2.592 pessoas no ano passado ante 1.311 em 2016.

Da América do Norte, que enviou 1.838 turistas ao Ceará em 2017, 1.732 eram dos Estados Unidos. A África enviou 1.155; América Central e Caribe foram responsáveis por 43 visitantes e a Ásia enviou 209.

Chegadas por mês

No ano passado, o segundo semestre foi mais aquecido em termos de turismo internacional. O mês de novembro foi o campeão em chegada de turistas internacionais ao Estado do Ceará, com 9.641 pessoas desembarcadas contra 9.355 em igual período de 2016. Naquele ano, dezembro havia sido o melhor mês, com 9.406.

Durante o ano de 2017, além de novembro, outros meses com fluxo intenso foram dezembro (9.401), julho (8.721) e outubro, com 7.938 turistas internacionais. Apesar do crescimento do interesse de turistas franceses e da América do Sul em geral pelo solo tupiniquim, levando em consideração os números gerais, houve queda no número de turistas de outros países desembarcados no Ceará. O dado de 74.497 pessoas representa queda de 3,8% ante os mais de 77 mil turistas que vieram ao Estado no ano de 2016.

Considerando apenas os turistas que chegaram por modal aéreo, foram 74.403 em 2017 ante 75.550 em 2016.

O número de turistas que chegaram ao Estado pelo mar despencou, passando de 1.964 em 2016 para 94 no ano de 2017, conforme os dados divulgados pelo Ministério do Turismo.

Brasil

Em contrapartida, no Brasil, o número de turistas internacionais cresceu entre 2016 e 2017, passando de 6.546.696 para 6.588.770 no ano passado. Desse total,4.187.505 vieram de avião, 2.251.589 chegaram ao País pela terra, 97.104 por modal fluvial e 52.572 chegaram pelo mar.

A América do Sul é campeã na emissão de pessoas, com 4.112.327; seguida pela Europa, com 1.451.544 turistas; América do Norte (605.961); Ásia (255.841); África (70.351); América Central e Caribe (49.320) e Oceania (43.380).