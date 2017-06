'Estamos estagnados, mas entusiasmados'

00:00 · 14.06.2017

Ao falar para empresários em evento na CDL, Beto Studart reforçou o otimismo do setor industrial com a retomada do crescimento econômico ( Foto: Helene Santos )

As crises econômicas e política que o País atravessa são vistas com preocupação e, ao mesmo tempo, inspiração pelo setor industrial. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, pontua que o atual momento travou a produção no Ceará. Contudo, ele diz enxergar uma luz no fim do túnel surgindo em breve.

"Vejo hoje que estamos meio estagnados, pelas próprias condições macroeconômicas, mas continuamos entusiasmados com o futuro do Brasil. Essa esperança é que nos move, modifica nosso humor, faz a gente acreditar que, no futuro, tudo muda. Vamos atravessar esse momento político, que seja o mais breve possível, para que a gente possa dar continuidade ao desenvolvimento da indústria", disse.

Studart admitiu a dificuldade em fazer projeções para o futuro da indústria, diante do cenário ainda incerto, mas ressaltou não perder o otimismo.

"É difícil nesse momento a gente fazer projeções, mas a indústria não para. Existem situações mais difíceis, mais delicadas, como essa em que estamos vivendo, mas a gente tem sempre um projeto de futuro, todo mundo investindo no pensamento da melhoria dos processos".

Para o empresário, o clima de ebulição em Brasília intensifica os efeitos da crise, que deverá ser amenizada, conforme ele, com as aprovações das Reformas da Previdência e Trabalhista, bem como com a mudança de gestão no Palácio do Planalto.

"Quando o (Michel) Temer assumiu (a Presidência da República), via-se um cenário em que, de repente, a esperança se instalou. Começamos 2017, esse quadrimestre, com sinalizações importantes da recuperação da economia, desemprego diminuindo, inflação em queda, juro em declínio, dólar equilibrado. De repente, tem um grave problema político. Na minha visão de médio prazo, espero que em 2018 as coisas estejam resolvidas, pois o presidente Temer perdeu de certa forma a governabilidade, então os projetos que dizem respeito ao desenvolvimento do Estado brasileiro poderão ficar submetidos e subordinados a muitas negociações que acabam inviabilizando as próprias reformas", apontou.

Experiência

Beto Studart foi convidado, ontem, pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) e apresentou a palestra "Trajetória de um empreendedor dedicado ao amor e ao trabalho", na sede da Câmara, a jovens empresários e estudantes. "A Fiec tem feito um grande trabalho junto com o governo do estado e ajudado a desenvolver o Ceará. Estamos muito orgulhosos da data de hoje, do Beto estar contribuindo com o 'Diálogos empresariais', disse o presidente da CDL, Severino Ramalho Neto.