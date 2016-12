Estado receberá 1 mi de turistas; R$ 4,3 bi na economia

00:00 · 23.12.2016

A chegada da alta estação ajudará a impulsionar a economia cearense, a partir dos gastos realizados pelos turistas em áreas como serviços e comércio. De acordo com o Departamento de Estudos e Pesquisas da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), são esperados 1,02 milhão de turistas no Estado nesta alta estação, o que representa um incremento de 1,8% em relação a igual período do ano passado.

O gasto de cada turista é estimado em R$ 2.420, o que deverá gerar uma receita turística de R$ 2,4 bilhões. Já o impacto na economia do Estado será de aproximadamente R$ 4,3 bilhões. "Esses números são reflexo do nosso trabalho durante o ano, divulgando o Ceará nas principais feiras de turismo nacionais e internacionais e anunciando nos principais meios de comunicação", aponta o secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

A expectativa da Setur é que a rede hoteleira do Ceará alcance uma taxa média de ocupação de 76% durante a alta estação.

A projeção de crescimento no número de visitantes reforça ainda dados de uma pesquisa do Ministério do Turismo (MTur), segundo a qual Fortaleza está entre os dez destinos turísticos mais procurados pelos brasileiros para a realização de viagens durante a alta estação. No País, a Capital cearense ocupa a sexta posição do ranking dos destinos preferidos pelos viajantes brasileiros, atrás de cidades como São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SP) e Salvador (BA). Já considerando apenas a região Nordeste, Fortaleza salta para a segunda posição, atrás apenas de Salvador (BA) A análise ainda estima que 73,4 milhões de viagens deverão ser realizadas nos meses de dezembro deste ano, janeiro e fevereiro de 2017.

Engajamento

O titular da Setur destaca o engajamento do trade turístico nesse trabalho de promoção e a participação da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) em road shows de divulgação do destino pelo Brasil e por outros países. "Outra razão para essa boa expectativa na alta estação mesmo em um ano de crise é o número de voos extras para Fortaleza nesse período, que chega quase a 700", completa Arialdo Pinho.

Novos voos

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para o período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 está prevista a chegada/partida de 687 novos voos para Fortaleza. São 548 voos da Gol, 51 da Latam e 88 novos voos da Azul.