Estado financiou 141,4 mil veículos em 2016

00:00 · 20.01.2017

Considerando apenas os veículos leves vendidos a crédito em dezembro de 2016 no Estado, houve alta de 2,3% ante igual mês de 2016 ( FOTO: FERNANDA SIEBRA )

Levantamento da unidade de financiamentos da Cetip, divulgado ontem, mostrou que o Ceará encerrou 2016 com 141,4 mil veículos financiados, queda de 18,1% em relação a 2015. Os dados levam em consideração automóveis leves, motos e pesados. Na comparação entre os meses de dezembro, a quantidade de veículos leves financiados subiu 2,3% no Estado, passando de 9 mil, em 2015, para 9,2 mil automóveis, em 2016.

Em dezembro, os financiamentos de veículos no Ceará totalizaram 13,8 mil unidades, entre automóveis leves, motos e pesados, apresentando queda de 2,4% em relação ao mesmo período de 2015.

Com 44,8 mil motos financiadas no ano, o Ceará ocupa a segunda posição no ranking da categoria na região Nordeste, atrás apenas do Maranhão.

Para o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores no Ceará (Fenabrave), Fernando Pontes, os resultados estão relacionados à queda na venda de veículos. "À medida em que caem as vendas, caem os financiamentos, pois em torno de 80% dos veículos vendidos são financiados", diz.

De acordo com ele, a crise econômica foi outro fator relevante no resultado do ano passado. Apesar disso, Pontes reforça que a partir do segundo trimestre de 2017 o cenário comece a mudar. "Nós estamos otimistas com este ano. Deve haver um crescimento, não muito grande, porém, as coisas devem melhorar gradativamente", afirma.

Redução de juros

O presidente da Fenabrave no Ceará diz ainda que as medidas de redução de juros e consequentemente da queda da inflação devem refletir nas vendas de automóveis deste ano. "Temos também de aguardar a pose do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para avaliar como fica o mercado externo", completa Fernando Pontes.

Nordeste e Brasil

De acordo com os dados divulgados pela Cetip, a região Nordeste totalizou 805,3 mil veículos financiados ao longo de 2016, uma queda de 18,2% em relação ao verificado em 2015.

Ao somar 241 mil motos vendidas a crédito no ano passado, a Região atingiu a liderança no ranking de financiamentos da categoria em todo o Brasil.

O total de veículos financiados no Brasil em 2016 totalizou 4,6 milhões de unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, número que representa uma retração de 12,4% em relação a 2015. Desse total, veículos novos somaram 1,7 milhão de unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 2,9 milhões.

A Unidade de Financiamentos da Cetip opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG). O SNG é uma base privada de abrangência nacional que reúne as informações sobre restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de concessão de crédito. Essa base é consultada e atualizada em tempo real pelas instituições financeiras.