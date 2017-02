Estado atrai investimento de empreendimentos nacionais

00:00 · 04.02.2017 / atualizado às 00:20

Pela importância do polo têxtil e de confecções do Ceará, o Estado atrai muitas empresas da cadeia, como as que atuam nas áreas de aviamentos e etiquetas, vindas do Sul e Sudeste. Como é o caso das catarinenses Tecnoblu e Diamond, que possuem representações no Ceará.

A relação da Tecnoblu com o Ceará começou há mais de 22 anos com uma representatividade muito boa para companhia. "É um polo de vestuário bastante interessante. Em 2016, sofreu como todos os outros, mas houve uma reacomodação, mas foi bom", afirmou o diretor da empresa, Edmur Poli. Atualmente, todo o Nordeste representa 15% para companhia.

Mesmo neste período de retração econômica, a empresa cresceu 8% na Região. Segundo o diretor, mais do que o crescimento, o que é válido é a percepção do cliente sobre a valorização do trabalho realizado.

"Houve uma mudança de seis anos para cá que as empresas começaram a se profissionalizar ainda mais. Estão viajando e vendo tendências pelo mundo, isso facilita na hora de propor uma ousadia", informou.

Crescimento

Poli acredita que este ano ainda será um pouco difícil, com cautela, mas a estimativa é de crescer 10% no Estado em 2017. "A economia ainda esta restrita e o consumidor mais seletivo, mas ele investe até 30% a mais no que acredita", declarou. O diretor defendeu que, neste momento de crise, é a hora de ser criativo. "Fizemos um trabalho mais intenso com cada cliente dando sugestões e sendo parceiro. A venda é uma consequência".

A empresa ajuda o cliente a fazer a sua identificação e personalização em etiquetas, metais e tags. O foco principal é no setor de confecção, mas estão entrando no calçadista. "É um mercado diferente em termo de time e logística, mas é também um mercado interessante", analisou.

Termocolantes e pedrarias

A Diamond, que trabalha com pedraria e malha termocolante para calçados e confecção, tem atuação em Fortaleza e em algumas cidades do Interior cearense, como Santa Quitéria, Tianguá e Guaraciaba do Norte. Na Capital, o forte são cristais com ouro e correntes para cabedal dos sapatos, além da pedraria.

Atualmente, a tendência são os solitários para serem usados em tênis femininos. Outro fator que vem ganhando destaque são as pedrarias nas cores grafite e fumê, além do ouro, que é bem aceito em Fortaleza. O metalizado e o envelhecido também estão em evidência.

De acordo com o representante local da Diamond, Thiago Loiola, o ano passado foi travado para os negócios com os clientes, inovando pouco. "O segmento em Fortaleza ficou enxuto, mas quem ficou no mercado está fortalecido e 2017 será melhor", disse. Em 2016, houve uma queda de faturamento entre 28% e 30% em relação ao ano anterior, mas Loiola acredita que será possível recuperar e aumentar entre 10% e 15% neste ano. (CK)