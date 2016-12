Espumante tem 59% de imposto

00:00 · 29.12.2016

Mais da metade do valor da tradicional bebida de fim de ano é destinada aos cofres públicos, conforme o IBPT ( Foto: Fabiane de Paula )

Mais da metade do espumante ou champagne que muita gente vai usar para brindar a chegada de 2017 é imposto. Conforme apurou o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), 59,49% do valor da bebida serão destinados aos cofres públicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

Outros produtos que também são comuns na data também têm uma farta fatia destinada ao "Leão", especialmente os itens de beleza, cujo percentual de imposto chega a quase 80%.O perfume importado, por exemplo, tem 78,99% de tributos e maquiagem importada, 69,53%.

Entre os produtos eletrônicos, os impostos atingem até 72,18% do valor do videogame, 39,12% no preço do Ipad e 33,80% do preço do telefone celular. Quanto aos presentes para as crianças, em geral, 39,70% do valor vão para os cofres públicos, conforme o IBPT.

Os contribuintes que decidirem viajar neste fim de ano devem pagar 29,56% em impostos no preço da hospedagem em um hotel, e 22,32% das passagens áreas são encargos.

O presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike, explica que mais uma vez, os brasileiros são prejudicados pela alta carga tributária, que impede que os consumidores comprem mais e melhor. A alta carga tributária, principalmente a decorrente dos tributos sobre o consumo, incidem sobre as vendas das empresas e são repassadas para o preço das mercadorias e serviços, fazendo com que o valor final fique mais caro e portanto, menos acessível ao consumidor final".

Vestuário

A carga tributária que incide sobre uma calça jeans chega a 38,53%. Já sobre uma camisa ou vestido, os impostos são 34,67% do valor total.

Se o desejo é comprar uma bolsa nova para esta época, a de couro tem 41,52% de impostos na composição do seu valor total ao consumidor, de acordo com o levantamento do IBPT.