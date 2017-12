Escola de Gastronomia está 90% concluída; entrega em março

01:00 · 20.12.2017

Para a instalação da Escola de Gastronomia e Hotelaria, está sendo aproveitada a estrutura do antigo Condomínio Panorama Artesanal, que passa por reforma e readequação. O prédio está localizado em frente ao Marina Park Hotel ( FOTO: JL Rosa )

Ideia divulgada no ano de 2009, com o intuito de qualificar mão de obra para servir à demanda da Copa do Mundo, a Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará finalmente deve se concretizar. De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), responsável pela construção, o equipamento está previsto para ser entregue em março de 2018.

Para a instalação da Escola, está sendo aproveitada a estrutura do antigo Condomínio Panorama Artesanal, com reforma e readequação do local. O prédio está situado na Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), em frente ao Marina Park Hotel.

Em conversa com a população pelo Facebook, ontem (19), o governador Camilo Santana deu um prazo um pouco menor que a Seduc para a conclusão da obra. "A previsão é que nós possamos inaugurá-la em janeiro ou fevereiro. A unidade funcionará no antigo Condomínio Panorama Artesanal e terá capacidade para receber 600 alunos quando estiver em operação", destacou o chefe do Executivo estadual, que também divulgou o percentual de conclusão da obra: 90%.

"A escola será responsável por mudar o patamar do serviço de hotelaria e gastronomia na Capital. É um equipamento muito importante para o turismo cearense", acrescentou o governador do Estado.

"Se queremos trazer mais turistas para o Ceará, precisamos preparar e capacitar a mão de obra do nosso estado. Precisamos ter pessoas melhores para trabalhar nos restaurantes, nos hotéis, servir e atender bem às pessoas. Isso vai proporcionar mais empregos e mais renda para os cearenses", salientou Camilo Santana.

Visitação

Além de polo de qualificação, o empreendimento também poderá ser utilizado pelos "fortalezenses e turistas, já que terá restaurantes e pontos de visitação turística", afirmou ele.

De acordo com a Seduc, o projeto da Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará foi lançado em agosto de 2013.

"Após a conclusão do processo licitatório, a obra teve início em março de 2014. A previsão inicial era de que o equipamento ficasse pronto em 24 meses, a partir da assinatura do contrato. Entretanto, ao longo dos trabalhos, houve necessidade de adequação nos projetos arquitetônico e elétrico, ocasionando a ampliação no prazo de entrega", informou a Secretaria da Educação, em nota.

O Condomínio Panorama Artesanal, onde está sendo instalada a Escola, já se encontrava há algum tempo abandonado e possuía 190 unidades habitacionais, servindo, à época, de refúgio a dependentes químicos.