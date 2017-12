Equipamentos têm novo horário

01:00 · 13.12.2017

Em virtude da alta estação, diversos equipamentos turísticos de Fortaleza tiveram seus horários modificados. As lojas da Avenida Monsenhor Tabosa estão funcionando aos domingos, de 9h às 14 h, neste mês.

Além disso, ao longo deste mês os frequentadores também poderão assistir apresentações culturais na avenida. No próximo sábado (16) haverá apresentações teatrais.

A primeira das é o musical "Filho de Deus, Menino Meu", da Comunidade Shalom. A segunda apresentação fica por conta do grupo da melhor idade Criarti, com o musical intitulado "As Pastorinhas".

Mercado Central

O Mercado Central de Fortaleza irá funcionar em horário normal: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Entretanto, permissionários e lojistas estenderão o horário para eventual chegada de turistas de última hora.

As Casas do Turista situadas no Aeroporto Pinto Martins e na Beira-Mar funcionarão de domingo a domingo, de 8h as 20h.

As demais casas, localizadas no Mercado Central, na 10º Região Militar e no Estoril, funcionarão em horário normal: respectivamente de segunda a sábado, das 9h às 17h; de segunda a sábado, das 8h às 12h e de 13h às 17h; e de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Praia Acessível

Já o Projeto Praia Acessível, por conta da alta estação, funcionará de segunda a segunda, desde o dia 1º de dezembro de 2017 até 31 de janeiro de 2018 das 9h às 14h, com exceção dos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, quando o projeto não estará em atividade.

A iniciativa acontece em frente ao Hotel Sonata (Praia de Iracema), oferecendo espaço de lazer com esteiras e cadeiras anfíbias e possibilita o banho de mar assistido às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.