Engajamento, marketing e gestão são ingredientes

00:00 · 09.01.2017 por Valerya Abreu - Colunista

A Associação Peter Pan existe desde 1996. Olga Freire fundou e preside a APP que hoje beneficia mais de 2 mil crianças e adolescentes, do CE e outros estados

Olga, como é estar à frente da Associação Peter Pan, em que você tem que lidar com o desafio de manter viva uma Instituição (no sentido da sua sustentabilidade mesmo) da qual dependem tantas vidas?

Antes nos precisamos entender duas coisas sobre a Associação Peter Pan (APP). A primeira é a sua missão, que é elevar o índice de cura e melhorar a qualidade de vida das crianças e dos jovens portadores de câncer e dos seus familiares, essa é a missão social da APP. A segunda é como viabilizamos esta missão, o que é feito em três diretrizes. Tratamento Especializado, Atendimento Humanizado e Diagnóstico Precoce. É um grande desafio sustentar toda esta estrutura.

>As fórmulas permanentes que funcionam

Como se trata de uma Instituição do terceiro setor, a gestão precisa ser pensada também de forma estratégica e ser profissionalizada?

Sendo uma instituição do terceiro setor, nós necessitamos, para a sobrevivência e fiel cumprimento da nossa missão, de uma gestão profissionalizada. Inicialmente fomos nos organizando, ainda de forma intuitiva, fomos congregando pessoas, unindo empresas, o Estado do Ceará, por meio do Hospital Infantil Albert Sabin, este foi o primeiro passo. Começamos a participar do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral, a diretoria, os coordenadores participaram dos treinamentos relacionados à governança corporativa, contabilidade, recursos humanos, financeiro, tecnologia da informação, tudo o que diz respeito aos processos de uma empresa foi vivenciado por nós. A partir daí congregamos de forma mais consciente uma arquitetura organizacional, nossa gestão é mais subjetiva e menos cartesiana.

E qual o papel do marketing para uma instituição como a que você preside?

Por ocasião do primeiro McDia Feliz que nos fizemos, em 1999, nós descobrimos a importância do marketing. Antes recusávamos de toda forma ir para televisão, ou para o jornal. Nos não tínhamos a ideia de como isso era importante, mas com este evento foi necessário que a gente se colocasse publicamente falando do trabalho da Associação Peter Pan. Nesse movimento nós constatamos que nossa missão é também contagiar com o bem.

E qual a situação que você vivencia que mais lhe exige respostas como gestora?

Dentro da APP, um dos maiores cuidados que nos temos é com a nossa transparência, essa atitude de ser leal, honesto e transparente, deveria permear todos os setores econômicos. Não dá pra fazer o bem, principalmente em uma instituição tão grande como a APP, e ter uma atitude diferente fora de lá. A atitude de ter as mãos limpas e ter a consciência tranquila deve ser vivenciada diariamente, e assim é na APP.

E sobre as campanhas que costumam ser realizadas por vocês com objetivos de sensibilização ou para arrecadação de recursos, vocês contabilizam bons resultados com elas e, indo além, elas conseguem engajar mais pessoas para a causa?

Nós vimos isto, desde a primeira campanha do McDia Feliz, além da meta a ser alcançada, sempre chegam novos corações, pessoas que fazem a diferença e que vieram e não saíram mais. Este é o resultado mais transcendente de toda e qualquer campanha, por isso a importância da gente divulgar.

O pragmatismo prevalece muito fortemente nos negócios, tendo em vista que as decisões precisam ser tomadas de forma rápida e envolvem o ganho ou a perda de dinheiro. No caso de vocês, como é o processo de decisão?

O líder precisa saber tomar decisões nos negócios, no entanto, esse pragmatismo que parece prevalecer no mundo dos negócios das empresas do segundo setor também é vital para o terceiro setor. É preciso antecipar o futuro e garantir a segurança na tomada de decisões, e isso se faz com o planejamento estratégico. Na APP nos temos um projeto empresarial com metas e marcos estabelecidos, sabemos exatamente o que devemos fazer para alcançar cada meta até o ano de 2020. Esse pragmatismo também ameaça as instituições do terceiro setor, se nos negócios pode envolver perda de dinheiro, em nosso caso, são percas de vidas, uma perca mais valorosa.

Como você considera a importância da comunicação para os processos internos e externos da Associação?

A comunicação institucional tem importância decisiva para os projetos internos e externos. Nos sabemos que ela é um dos grandes desafios dentro de qualquer empresa, cada setor é cliente do outro, se não houver a comunicação a entrega do serviço não será eficiente e pode prejudicar, e muito, todo o processo da instituição.

Vocês consideram aspectos como a gestão da imagem e reputação para esse negócio, que certamente depende tanto de ambos?

Sim. Isso é importante para a integridade do negócio, a transparência é decisiva. Nós realizamos o desejo que motivou o doador da gente, a ele nós agradecemos em forma de realização.

E sobre a marca Peten Pan, também tem uma preocupação e cuidados específicos no sentido de mantê-la como um ativo do negócio?

A marca Associação Peter Pan conseguiu se fortalecer, e hoje é reconhecida. Quem faz a imagem da APP não e a direção é o resultado do seu trabalho. Por fim, quais as perspectivas e projetos, idealizados e por realizar, que deem continuidade à obra realizada até aqui e que, ao mesmo tempo, representem avanços que conectem a entidade ao futuro?

Por fim, quais as perspectivas e projetos, idealizados e por realizar, que representem avanços que conectem a entidade ao futuro?

Nos vamos continuar congregando o estado, as pessoas e as empresas para continuar nessa transformação abençoada da história do câncer Infantojuvenil no Ceará, alcançando nosso grande propósito que é dar de presente o futuro.