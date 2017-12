Energia: infraestrutura e preço tiram CE de leilão

01:00 · 21.12.2017

Falta de licenciamento para linha de transmissão e interrupção em obras de subestação no Ceará prejudicaram projetos no leilão

Fortaleza/São Paulo. O leilão de Energia Nova A-6, realizado, ontem (20), pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), movimentou um total de R$ 108,463 bilhões, com a contratação de 572,518 milhões de megawatt-hora (MWh), ao preço médio de R$ 189,45/MWh. Um total de 63 projetos foram envolvidos e, como o de A-4 realizado dia 18, nenhum deles é no Ceará.

A explicação para isso, segundo afirmou o secretário adjunto de Energia da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), Renato Rolim, está na falta de conexão a linhas de transmissão, na baixa demanda por energia devido à menor atividade industrial - consequência da economia em 2017 - e também ao preço do megawatt (MW) comercializado no leilão, abaixo da média dos demais certames realizados.

Rolim explica que os projetos fotovoltaicos do Ceará inscritos no certame eram localizados no entorno de Tauá, onde não há conexão com a rede, e lamentou a falta de licenciamento ambiental para uma linha de transmissão entre Ceará e Piauí que viabilizaria os projetos nessa região.

A paralisação da construção de subestações de energia também prejudicou o Estado, que viu "os investidores entrarem apenas em locais onde já se tinha a conexão garantida". Esse fator, segundo o secretário adjunto, influenciou também no custo de investir no Ceará, uma vez que os investidores não tinham confiança de ter a conexão garantida após o término da obras do parque eólico ou fotovoltaico.

"O que o governo pode é viabilizar é o que o governador Camilo Santana fez, de lançar o estudo do atlas (eólico e solar), ir ao Ministério de Minas e Energia atrás de viabilizar linhas de transmissão e monitorar as obras que estão acontecendo", afirmou, admitindo ainda que o estudo do atlas foi lançado tardiamente. "É um estudo fundamental porque mostra um horizonte aos investidores do potencial do Ceará e nós já deveríamos star pronto, mas condições alheias à nossa vontade", lamentou.

Projetos

Sobre o certame de ontem, a fonte térmica a gás natural foi a que mais vendeu energia, um total de 409,996 milhões MWh, a R$ 213,46/MWh, o que representa um deságio de 33% ante o preço inicial de R$ 329,00/MWh. Já a fonte eólica vendeu 121,286 milhões de MWh, ao preço médio de R$ 98,62/MWh, um deságio de 64,2%. A fonte térmica a biomassa vendeu 22,484 milhões de MWh, ao preço médio de R$ 216,82/MWh, deságio de 34%, enquanto a fonte hídrica vendeu 18,751 milhões de MWh, a R$ 219,20/MWh, com desconto de 22% em relação ao preço inicial de R$ 281/MWh.

Potência contratada

Um total de 63 projetos de geração de energia foram contratados no leilão A-6. Juntos, somam 3,841 mil megawatts (MW) de potência, ou 2,930 mil MW médios de garantia física. Para saírem do papel, tais empreendimentos consumirão R$ 13,94 bilhões em investimentos, segundo dados da CCEE.

Quando estiverem prontos e iniciarem o fornecimento, o que deve ocorrer em janeiro de 2023, receberão, juntos, uma receita fixa anual de R$ 2,566 bilhões. Dentre os projetos contratados, 49 são eólicos, 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 6 térmicas a biomassa e duas termelétricas a gás natural.

Os estados com os empreendimentos contratados foram o Piauí (17 usinas), Rio Grande do Norte (12 usinas), Paraíba (9 usinas), Maranhão (4 usinas), Bahia (4 usinas), Pernambuco (3 usinas), São Paulo (3 usinas), Santa Catarina (2 usinas), Rio Grande do Sul (2 usinas), Rio de Janeiro (2 usinas), Minas Gerais (2 usinas), além de Mato Grosso, Paraná e Goiás com uma usina em cada estado