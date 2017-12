Enel oferece desconto na troca de eletrodomésticos

01:00 · 16.12.2017

Desde 2009, quando foi criado, o programa Luz Solidária já trocou cerca de 45 mil eletrodomésticos no Estado ( FOTO: ANTÔNIO PINHEIRO )

A partir da próxima terça-feira (19), a Enel Distribuição Ceará inicia a oitava edição do programa Luz Solidária, que oferece descontos de até 50% na compra de geladeira, ar-condicionado e freezer. Ao todo, a companhia irá distribuir R$ 3,5 milhões em descontos. Os produtos com descontos poderão ser adquiridos nas lojas Macavi ou Liliane credenciadas e vão durar até encerrar o estoque ou o valor disponibilizado pela Enel. "Qualquer cliente residencial que esteja com a conta em dia pode participar do programa. Basta ir a uma das lojas credenciadas em todo o Estado", diz Odailton Arruda, responsável pelo setor de Eficiência Energética da Enel Distribuição Ceará.

Para participar do programa, o consumidor deve escolher um dos 12 projetos sociais, solicitar o desconto e assinar o contrato de adesão. Além de estar com a conta em dia, o cliente deve entregar o equipamento velho que deseja substituir, que seja compatível com o novo, e permitir a visita do técnico da distribuidora para medição do aparelho velho. "Os projetos não têm relação com a Enel, e a maioria é voltada para geração de renda", diz Arruda.



Ao adquirir um equipamento eficiente por meio do Programa Luz Solidária Enel, o cliente adquire equipamentos com a garantia de baixo consumo de energia elétrica dada pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).

As lojas receberão os equipamentos antigos no momento da entrega do novo equipamento, na residência do cliente. Segundo a Enel, os 2 mil primeiros clientes que adquirirem um eletrodoméstico ganharão uma régua no-standby, equipamento que elimina o consumo no modo de espera dos aparelhos eletrônicos, proporcionando mais economia e segurança.

Os projetos foram selecionados por meio de um edital, disponibilizado no site do programa (luzsolidaria.Com.Br), durante os meses de agosto e setembro. E a expectativa da Enel é destinar, ao todo, R$ 350 mil para os projetos sociais. Desde da sua criação, em dezembro de 2009, o Luz Solidária Enel já trocou cerca de 45 mil eletrodomésticos, concedeu aproximadamente R$ 24 milhões em bônus aos clientes residenciais e ofertou quase R$ 5,6 milhões a 158 projetos de geração de renda, no Ceará e no Rio de Janeiro.

Proposta

A proposta do programa, diz a Enel, é estimular a cultura do consumo consciente e da preservação ambiental, por meio da troca de eletrodomésticos usados por equipamentos novos e econômicos. O Luz Solidária viabiliza projetos sociais voltados para capacitação, meio ambiente e direitos humanos, além da geração de renda, nas comunidades beneficiadas.